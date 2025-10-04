Hrvate drma zlatna groznica, a cijena nikada veća! Koriste ga kao štednju u vrijeme krize...

Već početkom godine na hrvatskim je burzama primijećen znatan porast potražnje za investicijskim zlatom. Iako je zlato dosegnulo povijesno najvišu cijenu, oko 3300 dolara po unci, Hrvati ga kupuju u znatnim količinama. Naime, do sredine ove godine zabilježen je doslovno 100-postotni rast jer su Hrvati kupili zlata u vrijednosti od 350 milijuna eura, a do kraja godine očekuje se više od pola milijarde eura. Stručnjaci ističu kako na “zlatnu groznicu” utječe inflacija, koja je otežala štednju, pa zlato postaje sigurno utočište, ali i činjenica da je ekonomsko tržište postalo neizvjesno.

