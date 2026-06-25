Hrvati, bojite li se vrača iz Gane? Zaustavio je i Engleze...

Dok se hrvatska reprezentacija priprema za subotnji dvoboj protiv Gane, pozornost svjetske nogometne javnosti posljednjih je dana privukla nesvakidašnja priča iz te afričke države. U vrijeme kada se vrhunski nogomet oslanja na analitiku, sportsku znanost i milijunske tehnologije, u Gani se još uvijek može čuti kako o ishodu utakmica odlučuju i sile koje se ne mogu izmjeriti statistikom.

U središtu pozornosti našao se poznati ganski vrač Nana Kwaku Bonsam, koji je javno objavio da "radi" na tome da zaustavi engleskog kapetana Harryja Kanea uoči utakmice Engleske i Gane. Prema njegovim riječima, cilj nije ozbiljno ozlijediti napadača, već ga spriječiti da zabije pogodak i ugrozi izglede njegove domovine. Praznovjerni navijači mogli bi povjerovati u moć vrača jer Kane protiv Gane nije uspio zabiti niti jedan gol dok je Hrvatskoj zabio dva. Rezultat utakmice Engleska- Gana bio je na kraju 0:0.

I dok za europsku publiku takve izjave uglavnom predstavljaju zanimljiv folklor i neobičan dio nogometne svakodnevice, u Gani i dijelu zapadne Afrike uloga tradicionalnih duhovnih vođa i iscjelitelja mnogo je ozbiljnija nego što se često pretpostavlja.

Iako je Gana danas pretežno kršćanska zemlja, s više od dvije trećine stanovništva koje se izjašnjava kao kršćani, značajan dio društva i dalje njeguje tradicionalna afrička vjerovanja koja su postojala stoljećima prije dolaska kršćanstva i islama. U mnogim zajednicama religijski identitet nije strogo podijeljen pa nije neuobičajeno da osoba istodobno pripada kršćanskoj ili muslimanskoj zajednici, ali i vjeruje u određene elemente tradicionalne duhovnosti.

U takvom okruženju vračevi, šamani i tradicionalni iscjelitelji imaju važnu društvenu ulogu. Njima se ljudi obraćaju zbog zdravstvenih problema, obiteljskih pitanja, poslovnih odluka, pa čak i političkih ili sportskih događaja. Smatra ih se posrednicima između vidljivog i nevidljivog svijeta te osobama koje mogu utjecati na sreću, zaštitu ili uspjeh pojedinca.

Nogomet pritom zauzima posebno mjesto. Kao najpopularniji sport na afričkom kontinentu, često je isprepleten s lokalnim vjerovanjima i ritualima. Tijekom posljednjih desetljeća brojni afrički klubovi i reprezentacije povezivani su s tradicionalnim iscjeliteljima, a priče o kletvama, amajlijama i zaštitnim ritualima redovito se pojavljuju uoči velikih utakmica. Iako za takve tvrdnje ne postoje znanstveni dokazi, one ostaju važan dio sportskog folklora.

Nana Kwaku Bonsam upravo je na tom valu izgradio svoju popularnost. Široj javnosti postao je poznat tijekom Svjetskog prvenstva 2014. godine kada je tvrdio da je odgovoran za probleme s koljenom portugalske zvijezde Cristiana Ronalda. Tada je izjavio da liječnici ne mogu izliječiti ozljedu "duhovne prirode", a sličnu retoriku koristi i danas kada govori o Harryju Kaneu.

- Ne želim mu neku tešku ozljedu koja bi mu ugrozila karijeru. Bit će to tek toliko da ga zaustavi u utakmici protiv moje domovine. Obavit ću svoj posao kako bih pomogao Gani- rekao je Bonsam.

U engleskom taboru njegove izjave prije utakmice nisu izazvale preveliku zabrinutost. Ali, što je bilo kasnije, nakon neriješenog rezultata i činjenice da Kane nije uspio zabiti gol, još se nisu poznate. Kane je, naime, jedan od najboljih napadača svijeta, a uspjeh reprezentacija na najvećoj pozornici ipak se ponajprije temelji na kvaliteti, taktici i fizičkoj pripremi. Ipak, Bonsamova priča pruža zanimljiv uvid u društvo iz kojeg dolazi jedan od hrvatskih protivnika na ovom prvenstvu.

Katolička crkva, pak, zauzima vrlo jasan stav prema vračanju, magiji i okultnim praksama. U Katekizmu Katoličke Crkve navodi se kako su svi oblici gatanja, zazivanja duhova i traženja nadnaravnih moći izvan Boga nespojivi s kršćanskom vjerom jer predstavljaju pokušaj stjecanja moći ili spoznaja mimo Božje volje.

O toj temi govorio je i hrvatski teolog i stručnjak za nove religijske pokrete fra Josip Blažević. Komentirajući popularnost različitih iscjelitelja i vračeva, istaknuo je kako nije presudna osoba kojoj se pripisuju moći, nego vjera koju joj ljudi poklanjaju.

- Nije vrač onaj koji iscjeljuje, nego vjera u vrača. A vjera je Božji dar, iako u ovom slučaju krivo usmjeren- upozorio je je fra Blažević. Prema njegovu tumačenju, ljudi često iz želje za ozdravljenjem ili rješenjem životnih problema traže pomoć na različitim stranama, no kršćanstvo poziva da se povjerenje prije svega stavi u Boga.

Blažević naglašava kako kršćanska tradicija ne odbacuje mogućnost izvanrednih ozdravljenja, ali upozorava da svako navodno čudo treba promatrati kritički i razborito. Službeni stav Crkve pritom ostaje nepromijenjen: vjernike se odvraća od vračanja, magije, okultizma i svih oblika duhovnih praksi koje se temelje na prizivanju nadnaravnih sila izvan kršćanske vjere.

Hoće li vračeve najave imati ikakav učinak na terenu teško je vjerovati. No činjenica da takve priče i dalje izazivaju veliku pozornost pokazuje koliko su tradicionalna vjerovanja duboko ukorijenjena u dijelovima ganskog društva. A dok je Engleska prva testirala može li se oduprijeti "duhovnim napadima", hrvatsku reprezentaciju već ove subote očekuje susret s istim protivnikom i kulturom u kojoj nogomet ponekad nadilazi granice sporta.