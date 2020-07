'Hrvati i Srbi ne idu u Knin da bi stvarali bol jedni drugima'

Kada je riječ o govoru koji će general Ante Gotovina održati na obljetnici Oluje, Pupovac je rekao da je Gotovina bio zadnji koji je rekao okrenimo se budućnosti. 'Mnogi ga nisu poslušali', kaže Pupovac

<p><strong>Milorad Pupovac</strong> komentirao je govor SDSS-ove saborske zastupnice <strong>Anje Šimprage</strong> koja je ispričala svoj doživljaj Oluje. </p><p>- To je bila njezina želja, ona je ispričala svoj doživljaj, kao što bih ga mogao ja ispričati ili netko drugi - rekao je Pupovac za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/hrvatska/milorad-pupovac-za-dnevnik-nove-tv-o-oluji---615194.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>.</p><p>Osvrnuo se i na odluku da Boris Milošević na obljetnicu Oluje ide u Knin. </p><p>- On je na putu koji će sigurno potrajati i nakon Knina - kaže.</p><p>Na pitanje što bi Pupovčev odlazak u Knin značilo i kakvu bi to poruku poslali, on je rekao da će u ponedjeljak biti u Dvoru na Uni na komemoraciji. </p><p>- Moj posao je stvaranje mostova, da se iskustva između Srbije i Hrvatske počnu mijenjati - rekao je.</p><p>Dodaje da će iza Miloševićeva odlaska u Knin i odlaska Tome Medveda u Grubore 'biti i drugih odlazaka'.</p><p>- Važno je da svi shvate, i Hrvati i Srbi, da nitko tamo ne ide da bi više ikome stvarao bol. Ima ljudi koji se toga boje. Boris Milošević ide s mnogo značajnijim ciljem, a to je da se počnu poštovati međusobne žrtve i počne stvarati kultura mira - poručio je Pupovac.</p><p>Predsjednik SDSS-a je rekao da su i ministar branitelja Tomo Medved i predsjednik države Zoran Milanović potvrdili svoj dolazak u Grubore.</p><p>Na pitanje može li Aleksandar Vučić i dalje govoriti što će Srbi u Hrvatskoj raditi, Pupovac odgovara: </p><p>- Najvažnije je da ovakva traumatska iskustva ne budu razlog za daljnje kopanje rovova - rekao je.</p><p>Kada je riječ o govoru koji će general Ante Gotovina održati na obljetnici Oluje, Pupovac je rekao da je 'general Gotovina bio zadnji koji je rekao okrenimo se budućnosti'. </p><p>- Nažalost, mnogi u politici nisu ga poslušali - kaže Pupovac.</p>