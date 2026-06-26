Hrvati iz Venezuele tragali su za jednim sunarodnjakom nakon potresa: 'Živ je, zdrav i dobro!'

Među 600 poginulih i 3000 ozlijeđenih u razornom potresu koji je pogodio Venezuelu nema Hrvata, ali za jednom osobom se i dalje traga, izvijestila je u petak hrvatska zajednica iz te južnoameričke zemlje. U Venezueli živi oko 4.000 Hrvata i njihovih potomaka. Preko zajedničke WhatsApp grupe i društvenih mreža nastoje saznati jesu li svi članovi dobro te treba li nekome pomoći nakon što su se brojne zgrade srušile.

POGLEDAJTE GALERIJU:

- Ako netko zna gdje se nalazi T. P., stanovnik zgrade Palafito del Mar u urbanističkom naselju Caribe de Carabellad, u mjestu La Guaria, neka javi - pisalo je u poruci koja kruži među tamošnjim ljudima. Naveden je broj telefona na koji se javiti.

On je, govori nam sugovornik, blizak tamošnjoj hrvatskoj zajednici bio u dijelu koji je najviše pogođen potresom. Nije imao interneta ni signala. Međutim službe su ga pronašle, živ je i zdrav. Obitelj je obaviještena da je dobro.

Primorsko mjesto La Guaria, pored glavnog grada Caracasa, jedno je od najteže pogođenih.

Veljko Hauptfeld živi na 12. katu zgrade u dobrostojećem naselju Chacao, na istoku Caracasa. Bilo je skoro 18 sati kada se u stanu pripremao pogledati nogometnu utakmicu između Brazila i Škotske sa Svjetskog prvenstva.

- U stan je najednom ušla supruga i rekla da su najavili potres - priča nam Hauptfeld.

Foto: Maxwell Briceno

- Čim je to izgovorila, sve je počelo podrhtavati - kaže.

Vlada je stanovnicima poslala poruku na mobitel pozvavši ih da se sklone na sigurno. No, mnogi nisu stigli pročitati tu poruku, a već su se našli u strašnoj situaciji.

- Pao je televizor. Ubrzo je sve počelo padati - kaže Hauptfeld. Kada se situacija nakratko primirila pokupio je dokumente, novac i najnužnije pa izašao iz stana sa suprugom i uplašenom malom unukom. Spustili su se niz zgradu, ušli u automobil i odvezli do kuće njegovog sina.

Foto: Gaby Oraa

- Spasili smo se. Ovdje je prilično mirno - kaže nam u telefonskom razgovoru iz te kuće na drugom dijelu Caracasa.

U Chacau se nalazi i Hrvatski dom, velika kuća u kojoj se okuplja hrvatska zajednica. Na njoj, niti u njoj, nije došli do ozbiljnije štete.

Manja šteta zabilježena je u stanovima nekih od Hrvata.

- Bilo je užasno - kaže Marina Krizmanić, predstavnica hrvatske zajednice, ujedno voditeljica pjevačkog zbora.

Foto: Gaby Oraa

Ona se u trenutku potresa nalazila u svom stanu, na 8. katu. Sjedila je na krevetu i izbrojila 56 sekundi kontinuiranog podrhtavanja.

- Podrhtavanje se i nakon toga nastavilo. Zgrada se ljuljala, imala sam osjećaj da će se srušiti - ispričala je.

Izašla je zatim iz stana te sa susjedima sagledala situaciju. Opet je zatutnjalo. Kuzmanić i susjedi napustili su zgradu. Gotovo svi su proveli noć u automobilima. Bilo je nemoguće zaspati. Idući dan su stigli službenici i pregledali tu 40 godina staru zgradu.

- Trenutačno je sve u redu - kaže Krizmanić iz svog stana i dodaje da su spasilačke ekipe već na terenu.

- Cijela zajednica s velikom nadom prati njihov rad - ističe.

Sada nastoji saznati jesu li svi članovi hrvatske zajednice dobro. To rade i drugi poput Drage Miskiewicza Malvića, koji ondje obavlja konzularne poslove, i koji sa suprugom neumorno brine o zajednici.

Inače, Hrvati su masovnije dolazili u Venezuelu nakon Drugog svjetskog rata, suočavajući se s raznim nedaćama. Zadnjih godina su izmučeni političkom neizvjesnošću, socijalnim problemima i sankcijama nametnutima toj zemlji. Hrvati iz drugih južnoameričkih zemalja pozorno prate njihovu situaciju, spremni na akcije solidarnosti.

Foto: Leonardo Fernandez Viloria

Arhitekt Gustavo Glavinich živi u Asuncionu, glavnom gradu Paragvaja. Član je Savjeta hrvatske vlade za Hrvate izvan Hrvatske, odnosno tijela koje iznosi vladi potrebe iseljeništva. Glavinich je zadužen za one koji žive u Venezueli, Paragvaju i Urugvaju.

- Razmišljamo pozvati Hrvate iz svijeta na slanje pomoći, ali trenutačno postoje poteškoće u komunikaciji i štete na aerodromima - kaže.

Hauptfeld se vratio u Chacao. Vidio je tri srušene zgrade nedaleko od mjesta gdje živi.

- Mi smo imali sreće jer je naša ostala potpuno neoštećena - kaže. "Pokupili smo s poda stvari koje su bile pale, a sada se psihološki pripremamo na nova podrhtavanja".

Krizmanić kaže da su spasilačke ekipe već na terenu. "Cijela zajednica s velikom nadom prati njihov rad", ističe.