U prvom zatvaranju zbog pandemije koronavirusa u Hrvatskoj su, što se obrtnika tiče, naviše ispaštali oni koji se bave cateringom za poslovne domjenke, dok je s druge strane najviše porastao interes za izradu vlastitog web-shopa, piše u srijedu Večernji list.

To su neki od zaključaka istraživanja kojeg su proveli na web platformi trebam.hr, a koja povezuje one koji traže usluge s izvođačima iz cijele Hrvatske, navodi dnevnik.

Kako je prošlo više od godine dana od početka pandemije, na toj su se platformi pitali koje su majstore i obrtnike ljudi više tražili, a kojima je posao više-manje stao? Jesmo li zaista kod kuće imali vremena za obnove i adaptacije koje smo ranije odgađali?

Do odgovora na ta pitanja došli su na temelju više od 140 tisuća različitih upita za usluge u posljednje dvije godine na trebam.hr. Tako su analizirali utjecaj lockdowna na upite za usluge vezane uz dom i posao.

Što se metodologije istraživanja tiče, u trebam.hr su pregledali podatke o svim upitima u posljednje dvije godine i to od 1. veljače do 1. lipnja 2020. (prvi lockdown) te od 1. prosinca 2020. do 1. ožujka 2021. drugi djelomični lockdown. Zatim se te podatke usporedili s istim razdobljem u godini prije, ukupno 161.636 upita te su analizirali kod kojih su majstora i usluga najveća odstupanja.

A zaključci tog istraživanja su da je odličan ulazak u 2020. prekinula pandemija zbog čega je došlo do drastičnog pada upita.

Najveći gubitnici su pri tome, uz već spomenuti catering za kojim je potražnja pala čak 81 posto, među ostalim servisi za čišćenje apartmana – pad od 63 posto te renoviranje kupaonica, pad od 36 posto. No nakon otvaranja slijedio je brz oporavak te je potražnja bila veća nego godinu prije.

Pri tome je u prvom lockdownu bilo primjetno ubrzanje digitalizacije i veliki rast potraga za web-shopovima. No novi, blaži lockdown donio je ponovno vrlo dubok pad krajem listopada, donosi Večernji list.