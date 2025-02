Hrvati opsjedaju Brežice: 'Tu svi prođemo jeftinije. Neka ovo vidi i premijer, to je slika Hrvatske'

Mama dolazi već neko vrijeme, a ja sam počela nedavno kako bih vidjela ima li uštede. I kad sve izračunate, onda se zaista isplati. Naravno, pod uvjetom da se kupi veća količina robe i da se cilja na akcije koje su znatno povoljnije nego kod nas. Sad sam puna kolica platila oko 150 eura, dok bih u Zagrebu za isto platila oko 220-230 eura. To je zaista osjetna razlika, ispričala nam je Matea iz Zagreba, koju smo zatekli ispred supermarketa u slovenskim Brežicama.

- Čokolada je znatno jeftinija, kava je doslovno upola jeftinija, kao i higijenske potrepštine. Što se tiče osnovnih namirnica, cijene su tu negdje, kao i voće i povrće, ali se ipak prođe jeftinije. Mama i ja smo zajedno uštedjele više od 100 eura, što nije malo, a živimo na zapadu Zagreba, pa smo ovdje stigle vrlo brzo. Još nam ostane za jedan fini obiteljski ručak. Uz to, moram priznati, radnice ovdje su jako ljubazne. Prodavačica mi je doslovno u vrećice spremala pola robe, sve uz smiješak. I to jako puno znači -- govori nam Matea. Na parkiralištu teško možete pronaći slovenske registarske oznake, sve vrvi od "šahovnica". Čak su i na putu do Brežica na lokalnim cestama bile gužve, jer su mnogi izbjegavali autocestu kako ne bi morali kupovati vinjetu. Na parkiralištu smo zatekli obitelj iz Donje Stubice.

- Ovdje dolazimo po veliku kupovinu jednom mjesečno, tako već nekoliko godina. Mogu reći da uštedimo između 40 i 50 posto. Dolazimo ciljano i kupujemo sve na akcijama. Uzmemo sve što nam treba za mjesec dana, a kod kuće kupujemo eventualno jogurt, mlijeko ili nešto što nam je potrebno tog trenutka. Ušteda je zaista velika, posebno kada se radi o higijenskim potrepštinama - rekao nam je Leonardo. U svim većim trgovačkim supermarketima u Brežicama vladale su velike gužve, a na parkiralištu su u 90 posto slučajeva bile hrvatske registracijske oznake.

Tako smo, osim Zagreba koji je prednjačio, vidjeli i vozila iz Šibenika, Krapine, pa čak i Slavonskog Broda te Dubrovnika. Gužve su bile toliko velike da su ljudi čekali da se oslobode kolica kako bi mogli ući u trgovinu po namirnice. Otišli smo do supermarketa kojeg nema u Hrvatskoj - tamo je bila najveća gužva.

- Sigurno smo prošli jeftinije između 20 i 30 posto. Došli smo jednim autom kako bismo uštedjeli na gorivu, a dolazimo iz Zagreba. Studenti smo, pa nam je svaki euro bitan, a ovdje su neke stvari koje trebamo i dvostruko jeftinije. Nama se zaista isplati, zato smo ovdje. Ovdje je i kozmetika jeftinija. Kada se sve zbroji, ušteda je osjetna, a ovdje ima i proizvoda kojih još nema u Hrvatskoj - govore nam studenti Nuša (20), Karlo (20), Ante (21) i Fran (23) iz Zagreba. Odmah do njih naišli smo na mladi par iz Velike Gorice - Tea (24) i Katarinu (24).

- Prvo smo se pripremili preko kataloga da vidimo što će biti na akciji, pa smo odlučili doći. Neke stvari su zapanjujuće jeftinije nego kod nas. Evo, na primjer, ovu veliku čokoladu za kuhanje platili smo svega 90 centi, dok bi cijena iste u Hrvatskoj bila između dva i tri eura. To je velika razlika. Također su jeftiniji deterdženti, kao i sredstva za čišćenje. Sigurno oko 30 posto - govori nam Tea, dok njezin dečko sprema stvari u prtljažnik automobila. Dok razgovaramo, do njih dolazi druga žena iz Zagreba kako bi pitala hoće li brzo izaći, jer nije bilo slobodnih parkirnih mjesta. Ljudi su parkirali čak i na zelenim površinama.

- Poručite premijeru da mu je ovo slika i prilika države koju je stvorio. Svi dolaze ovdje kupovati. Eto mu Hrvatske - dobacio nam je muškarac koji je stajao pokraj svog auta čekajući suprugu da završi s kupovinom.

Inače, u dva petka bojkota trgovci u Hrvatskoj su ukupno izgubili 58,5 milijuna eura. Ovog petka u odnosu na onaj kad nije bojkotirano trgovci su izgubili 26,5 milijuna eura.