Hrvati trebaju dobiti naknadu za uništenu imovinu u ratu...

Potpredsjednik Republike Srpske Josip Jerković opovrgnuo je tvrdnje kako će Hrvati, čija je imovina oštećena ili uništena u ratu, tužiti taj entitet i tražiti od njega odštetu, objavilo je u utorak sarajevsko "Oslobođenje".

Jerković je pojasnio kako postoji samo inicijativa da se napravi kompletan arhiv uništene imovine na prostoru RS-a i to proslijedi državi BiH, Europskom parlamentu i međunarodnim donatorima da bi se nakon toga procijenilo kako se pričinjena ratna šteta može eventualno nadoknaditi.

Jerkovićev ured potkraj siječnja je najavio kako on i klub Hrvata u Vijeću naroda RS pokreću inicijativu kojom bi se uspostavio mehanizam podnošenja zahtjeva za naknade za imovinu porušenu u ratu.

Prema dostupnim podacima od nešto više od 150 tisuća Hrvata, koliko ih je prije rata živjelo na području današnjeg entiteta RS, tamo sada živi njih tek nešto više od 9 tisuća, a od cjelokupne porušene imovine u vlasnišvu osoba hrvatske nacionalnosti do danas je obnovljena četvrtina, odnosno tek oko 6 tisuća objekata.

Jerković sada ističe kako on nije razmatrao mogućnost podnošenje tužbi protiv RS te da njegovu inicijativu tako interpretiraju oni" koji zapravo žele da taj projekt propadne".

- Mnogi su vijest da Hrvati, čiji su domovi uništeni tijekom rata, mogu podnositi zahtjeve za isplatu odštete shvatili pogrešno. Hrvati ne žele nikoga tužiti. Mi želimo napraviti popis ratne štete i siguran sam kako će to svi uraditi na cijelom području BiH. To je davno trebala uraditi sama država pa da ona kaže koliko je uništeno imovine i Hrvata i drugih, koliko je to vrijedno u novcu i na koji način se nastala šteta može izmiriti, kazao je Jerković.

Moguća nadonada štete za imovinu, navodi Jerković, zapravo bi bila odgovor na činjenicu da je sve manje zainteresiranih donatora za Hrvate na području RS jer su mnogi digli ruke od obnove hrvatske imovine u tom entitetu. Jerković je optužio vlasti i međunarodnu zajednicu zbog nepravedne provedbe stambenoga programa zbrinjavanja prognanih i izbjeglih argumentirajući to činjenicom da među 450 korisnika nema niti 50 Hrvata jer oni navodno ne ispunjavaju uvjete.

Podsjetio je kako je Hrvatska na svom putu ka članstvu u EU morala nadoknaditi imovinu svim Srbima od Okućana do Gospića pa bi i BiH morala pravično nadoknaditi štetu Hrvatima, ako već želi biti članica Unije.

- Vjerujem da bi država zajedno s Europom i raznim donatorima mogla pronaći sredstva kako bi pravična naknada došle u ruke oštećenih osoba koje bi onda same obnovile svoje domove, smatra Josip Jerković i ocjenjuje kako bi to potaknulo novi povratnički zamah.

Konkretan prvi korak bio bi da oni koji žele nadokadu štete popune obrasce koji su za to već pripremljeni s ciljem da sva dokumentacija o uništenoj imovini u RS-u bude kompletirana do kraja godine

- Ako nema zastare za ratni zločin onda nema zastare niti za uništenu imovinu. Svi smo svjedoci da je Njemačka nakon toliko desetljeća tek sada isplaćivala ratnu štetu nastalu u Drugome svjetskome ratu, što znači da po međunarodnome pravu nema zastare ako nije pravično nadoknađena šteta, kazao je Jerković i pozvao da se projekt isplate ratne štete proširi na cijelu državu.