Hrvati u Čileu podigli hrvatsku zastavu u Punta Arenasu: Slavio se Dan državnosti na trgu

Hrvati u Punta Arenasu, gradu na jugu Čilea, proslavili su u subotu Dan državnosti Republike Hrvatske podizanjem stijega na tamošnjem trgu Plaza Croacia, izvijestile su lokalne novine La Prensa Austral. „Hrvatska danas ima oko četiri milijuna stanovnika, ali postoji vrlo sličan broj potomaka i državljana hrvatskog podrijetla u raznim dijelovima svijeta, što mi nazivamo hrvatskom dijasporom", izjavio je tijekom ceremonije počasni konzul Alfredo Fonseca Mihovilović. Hrvatske zajednice diljem svijeta obilježavaju stjecanje neovisnosti domovine koju su nekoć morali napustiti zbog političkih i gospodarskih razloga ili u kojoj su rođeni njihovi preci.

Punta Arenas, gdje živi 145.000 stanovnika, nekoć je bio glavno trgovačko sjecište Atlantskog i Tihog Oceana.

Hrvati iz Dalmacije, suočeni s bolešću vinove loze, propadanjem brodogradilišta i siromaštvom, počeli su dolaziti ondje u drugoj polovici 19. stoljeća.

Na tamošnjem trgu Plaza Croacia, gdje je se nalazi i skulptura hrvatskog grba, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bomba Croata" podigli su hrvatski stijeg na jarbolu. Dok su "bomberosi", odnosno vatrogasci, podizali trobojnicu, bila je intonirana hrvatska himna.

Hrvatsko vatrogasno društvo osnovali su u Punta Arenasu hrvatski doseljenici prije 124 godine, a na njihovim zelenim uniformama ušiven je hrvatski grb.

Navečer će u gradskom kazalištu nastupiti hrvatski ansambl klasične glazbe Trio Kamov koji je doputovao iz Rijeke.

Iz ureda gradnonačelnika Claudia Radonicha, hrvatskog porijekla, pozvali su građane na "koncert vrhunske kvalitete". "To je ansambl koji je na turneji po Južnoj Americi i koji dolazi u naš grad da nas razveseli gudačkim instrumentima i klavirom“, priopćio je ured prošli tjedan.