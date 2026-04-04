Hrvati u New Yorku sudjelovali su u procesiji za Veliki petak

Procesija je održana u Astoriji, četvrti u New Yorku, gdje se okupilo više stotina hrvatskih i latinoameričkih vjernika. U tamošnjoj crkvi Predragocjene Krvi Kristove već se desetljećima okupljaju hrvatski iseljenici.

Misu je predvodio 51-godišnji svećenik Dražen Hosi, splitski hrvatski branitelj koji je prošao put od Četvrte gardijske brigade do svećenika američke nadbiskupije u Newarku u državi New Jersey.

Govoreći o značenju procesije, istaknuo je da ona vjernicima pomaže prepoznati Božju blizinu upravo u trenucima patnje.

- Bitno značenje procesije Velikog petka je da kroz Isusovu muku možemo vidjeti Božju prisutnost u našem trpljenju. Puno puta mislimo da smo sami u našoj boli i svakodnevnim kušnjama, ali Krist je postao čovjekom upravo da bi se poistovjetio s našom mukom, našim patnjama i našom smrću - rekao je.

Naglasio je i da procesija nije tek spomen na događaj iz prošlosti, nego živa poruka vjernicima danas.

- Ako gledamo samo na Kristovu muku i smrt na križu, a ne vidimo istodobno njegovu prisutnost u našem životu, tada njegova žrtva nema puni smisao. Ova procesija daje dublji smisao našem životu i svemu onome što svakodnevno proživljavamo - poručio je.

Među okupljenim vjernicima bila je i Valentina Žužić, koja je istaknula da joj je upravo ovaj dio liturgijske godine najdublji i najvažniji.

- Ova procesija, kao dio vazmenog trodnevlja, meni je kao vjernici najljepši i najbitniji dio godine. Počinje Posljednjom večerom na Veliki četvrtak, nastavlja se današnjim obredom, križnim putem i Kristovom smrću. Sve ovo je vrhunac naše vjere - kazala je. Dodala je da Veliki petak za nju nosi snažnu poruku ljubavi i otkupljenja.

U SAD-u živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.