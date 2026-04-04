Hrvati u New Yorku sudjelovali su u procesiji za Veliki petak

Foto: Croatians Online

Hrvati u New Yorku sudjelovali su u petak  u tradicionalnoj procesiji Velikog petka uoči Uskrsa, istaknuvši da ona daje dublji smisao njihovom životu, izvijestio je lokalni portal Croatians Online

Procesija je održana u Astoriji, četvrti u New Yorku, gdje se okupilo više stotina hrvatskih i latinoameričkih vjernika. U tamošnjoj crkvi Predragocjene Krvi Kristove već se desetljećima okupljaju hrvatski iseljenici.

Misu je predvodio 51-godišnji svećenik Dražen Hosi, splitski hrvatski branitelj koji je prošao put od  Četvrte gardijske brigade do svećenika američke nadbiskupije u Newarku u državi New Jersey.

Govoreći o značenju procesije, istaknuo je da ona vjernicima pomaže prepoznati Božju blizinu upravo u trenucima patnje.

- Bitno značenje procesije Velikog petka je da kroz Isusovu muku možemo vidjeti Božju prisutnost u našem trpljenju. Puno puta mislimo da smo sami u našoj boli i svakodnevnim kušnjama, ali Krist je postao čovjekom upravo da bi se poistovjetio s našom mukom, našim patnjama i našom smrću - rekao je.

VELIKI PETAK Papa Lav je učinio nešto što nije niti jedan papa desetljećima
Papa Lav je učinio nešto što nije niti jedan papa desetljećima

Naglasio je i da procesija nije tek spomen na događaj iz prošlosti, nego živa poruka vjernicima danas.

- Ako gledamo samo na Kristovu muku i smrt na križu, a ne vidimo istodobno njegovu prisutnost u našem životu, tada njegova žrtva nema puni smisao. Ova procesija daje dublji smisao našem životu i svemu onome što svakodnevno proživljavamo - poručio je.

Među okupljenim vjernicima bila je i Valentina Žužić, koja je istaknula da joj je upravo ovaj dio liturgijske godine najdublji i najvažniji.

PETAK ČETRNAESTI Suosjećanje na Veliki petak
Suosjećanje na Veliki petak

- Ova procesija, kao dio vazmenog trodnevlja, meni je kao vjernici najljepši i najbitniji dio godine. Počinje Posljednjom večerom na Veliki četvrtak, nastavlja se današnjim obredom, križnim putem i Kristovom smrću. Sve ovo je vrhunac naše vjere - kazala je. Dodala je da Veliki petak za nju nosi snažnu poruku ljubavi i otkupljenja.

U SAD-u živi oko 1,2 milijuna Hrvata i njihovih potomaka, podatak je Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske.

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama
VELIKA PLJAČKA U SPORTU

Nije Pavlek jedini: Prljavi milijuni sportskih saveza zapisani su u crnim bilježnicama

NOVI EXPRESS Afera u ski savezu pokazala je kako je tijekom godina sustavno izvučeno 30 milijuna eura, ali ni u ostalim takvim savezima nema transparentnosti, što pobuđuje opravdanu sumnju...
Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'
IZ MINUTE U MINUTU

Spašen ranjeni pilot američkog F-15. Trump: 'Sutra sporazum s Iranom ili sve dižemo u zrak!'

Izrael se priprema napasti iranska energetska postrojenja, ali čeka zeleno svjetlo Sjedinjenih Država, rekao je visoki izraelski obrambeni dužnosnik u subotu, dodajući da će do takvih napada vjerojatno doći unutar tjedan dana
'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'
PROBLEMATIČNE RAKETE

'Ako mi Hrvate napadnemo Zagrepčankama, NATO će spržiti Srbiju. Vučić se samo junači...'

Riječ je o raketama koje imaju razornu moć i mogu gađati ciljeve na udaljenosti do 200 i do 400 kilometara...

