Hrvati zaglavili u Karipskom moru: 'Oni psihički nisu dobro'

Već mjesecima se u Karipskom moru gužva tridesetak kruzera na kojima se nalazi čak 450 Hrvata. Zapeli su, već mjesecima ne mogu nigdje, a nezadovoljstvo mornara raste svakim danom. Tisuće ljudi zaposlenih u floti kompanije Royal Carribean ne može se maknuti s mjesta zbog pandemije korona virusa, ostali su bez plaća, a trenutno nemaju nikakvog načina da odu svojim kućama. Situacija je prije nekoliko dana eskalirala na brodu "Mayesty of the Seas", na kojem se osoblje pobunilo. Istaknuli su transparente na kojima su ispisali "Koliko vam još treba samoubojstava?", aludirajući na nedavne smrti poljskog inženjera koji je preskočio ogradu kruzera "Jewel of the Sea i kineskog konobara koji je prije nekoliko dana umro na "Marine od the Seaer".

Foto: čitatelj24sata

Kako doznaje portal Morski.hr, osim 450 Hrvata, na brodovima se nalazi još 300 Crnogoraca, 150 Bosanaca i Hercegovaca te 350 Srba. Crnogorci i Srbi su započeli pobunu, a mi smo razgovarali s jednim crnogorskim članom frustrirane posade zaglavljenog kruzera. Ima 30 godina i već pet godina radi za tvrtku Royal Caribbean International, na poziciji supervizora. Njegov identitet poznat je redakciji.

- Onaj prosvjed je bio prije nekoliko dana. Sada nas opet premještaju na drugi brod, na "Freedom of the seas". Na dan kad smo počeli prosvjedovati, dogovorili smo se s kapetanom da dođe na razgovor. Isti dan se pojavio s hotel direktorom i odmah nam donio nekakve lažne chartere i rekao da imamo letove da bi nas smirio. Obećao nam je isti dan da će sutra na sastanku potvrditi i garanciju za te letove. Onda smo čekali hoćemo li se prebaciti ili ne, a tek nakon toga su nas rano ujutro probudili i rekli nam da se počnemo pakirati - kazao nam je Crnogorac. Dodaje da je atmosfera na brodu napeta.

- Glavni razlog prosvjeda kreće iz toga što nam stalno šalju nekakve rasporede s charterima i onda ih otkazuju. Onda su nam obećali da će prebaciti sve Balkance na jedan brod i da ćemo zaploviti za Southampton, ali su i to otkazali. Ima nas ovdje koji smo već spojili 10 i 11 mjeseci na brodu. Na pitanja zašto nas ovako tretiraju i pogađa li ih broj samoubojstava, oni su nam odgovorili da ništa ne mogu učiniti po tom pitanju. Konstantno nam rade pritisak, ograničili su nam korištenje bara i zabranili služenje alkohola. Traže nas da jednostavno igramo Playstation, što nas dovodi do ludila. Tjeraju nas da po nekoliko dana nosimo maske koje su za jednokratnu upotrebu - ljutit je crnogorski mornar.

- Osjećam se nervozno i loše. Pod stresom smo jer nismo došli da radimo za hranu i wi-fi. Želim ovim putem uputiti apel našem Ministarstvu. Želim da nam pomognete jer ova situacija traje od 15. ožujka i oni to dobro znaju. Njihovi ljudi iz ambasade nisu uradili ništa, već smo imali minimalnu komunikaciju. Samo su nam govorili da se strpimo - poručio je Crnogorac.

Foto: čitatelj24sata

Situacija nije crno-bijela

U međuvremenu, jedan visokopozicionirani časnik iz ove tvrtke javio se portalu Morski.hr i kazao kako situacija nije crno-bijela. Ukratko je pojasnio što se tamo događa. Kako je rekao, Hrvati na brodovima Royal Caribbean-a uglavnom nisu u skupini onih koji ne rade (možda jako mali broj od njih 30-40).

- Posada koja ne radi, a to je uglavnom hotelsko osoblje, prije raskida ugovora dobila je jednu extra plaću, a uz to dobija i mjesečnu naknadnu od 400.00 USD za vrijeme dok traje repatrijacija. Uz to naravno imaju smještaj, hranu, internet i osiguranu zdravstvenu skrb. Kompanija radi sve kako bi posadi osigurala odlazak kući, međutim, najveći problem predstvalja američki CDC, koji je zabranio svim članovima posade korištenje komercijalnih letova iz Amerike - kazao je hrvatski časnik i dodao kako su donedavno članovi posade bili upućeni prema Europi charter letovima, a odnedavno ni to više nije moguće (opet zbog CDC-a). Zato se posada skuplja po Americi i Karibima te se ovisno o državljanstvu šalju brodovima prema finalnoj destinaciji, kaže časnik.

Što se tiče prosvjednika iz Srbije i Crne Gore, časnik objašnjava da oni imaju dodatni problem jer njihove zemlje nisu otvorile granice za komercijalne letove iz Europe. Royal Caribbean će ih brodovima slati kućama, govori hrvatski časnik.

Foto: čitatelj24sata

Težak posao na brodu

Na ovakvim kruzerima, koliko god oni izgledali blještavo izvana, posao nije lagan. Tvrtka Royal Carribean zapošljava veliki broj ljudi s našeg govornog područja i ovdje treba razlikovati dvije vrste posla. Jedna je časnička i ti pomorci dobro zarađuju, neki i po više tisuća dolara mjesečno. Govorimo o kapetanu, prvim časnicima i sličnim funkcijama koje se brinu o sigurnosti i vodstvu broda. S druge strane imamo bijelo osoblje koje zarađuje nekoliko stotina dolara mjesečno i zapravo žive od napojnica. Kako nam kažu, neki od njih rade po 12 sati dnevno, i više, samo kako bi dobili što više napojnica. To su redom konobari, kuhari, recepcioneri i slični radnici. A sada, kako bijelo osoblje ne radi i ne prima plaću, tenzije rastu. I svi oni sada plutaju na istom mjestu, očekujući rješenje.

Javili smo se hrvatskom Ministarstvu vanjskih poslova i zamolili ih da nam pojasne što čine po pitanju hrvatskih mornara u Karipskom moru i na koji način ih namjeravaju vratiti kućama. Kažu nam kako predano rade na pružanju pomoći hrvatskim pomorcima, a njihova repatrijacija je jedna o zahtjevnijih konzularnih aktivnosti.

- Napominjemo kako odgovornost za organiziranje povratka u matičnu državu leži na poslodavcu, pravnoj osobi s kojom hrvatski državljanin ima ugovor. Međutim, diplomatsko-konzularna mreža Republike Hrvatske zajedno sa sjedištem Ministarstva, kolegama iz drugih država članica EU i Europskom službom za vanjskom djelovanje pruža konzularnu i svaku drugu pomoć da se olakša i, koliko je to moguće, ubrza njihov povratak u domovinu - naglašavaju iz Ministarstva i dodaju kako provođenje repatrijacije ovisi i o zemlji u kojoj su se zatekli. Navode i kako se njima bavi Radna skupina za konzularne poslove.

Foto: čitatelj24sata

Majka pomorca: Prijete im otkazom

U međuvremenu, porazgovarali smo s majkom jednog hrvatskog pomorca koji se trenutno nalazi u Karipskom moru.

- On je tamo od 31.12., a ugovor mu je bio tri mjeseca. Zabranili su im da se oglašavaju na društvenim mrežama, ne smiju se žaliti što su ostali toliko dugo. Prijetili su im otkazom. Samo su im rekli da ih ne zatrpavaju mailovima i da će ići kući kad oni odrede. Zvala sam ministarstvo, bili su u redu, saslušali su me i obećali da će nešto napraviti. Zvala sam i sindikat poomoraca - priča nam majka pomorca. Kaže da je stanje na brodu napeto.

- Sin mi je časnik na palubi. Atmosfera je katastrofalna, oni psihički nisu dobro. Svi su trebali ići doma, kapetan je trebao ići još u trećem mjesecu. Jako je žalosno da se ne potrude organizirati nešto da se ti ljudi oslobode - kaže nam majka hrvatskog pomorca u Karipskom moru.

Tema: Hrvatska