Hrvatica htjela jeftiniji pogreb bez luksuza pa se šokirala kad je dobila račun: Zanijemila sam

Nakon prvotnog šoka što je izgubila člana familije, Hrvatica je doživjela novi šok kad je stigao predračun pogrebnika kojeg je odabrala za organizaciju sprovoda.

"Tražila sam najjeftiniju i najskromniju varijantu, bez govora, organiziranja cvijeća, glazbe i ostalih usluga, no kada mi je stigao predračun na iznos od 2400 eura, zanijemila sam", rekla je žena za Jutarnji list. Priznaje da je odabrala prvog pogrebnika kojeg joj je izbacila internetska tražilica jer se nije na vrijeme snašla kako bi tražila preporuku poznanika, no s djelatnicom koja ju je dočekala u uredu jasno je komunicirala što želi i u kakvoj je financijskoj situaciji.

"Dakle, tražili smo samo najosnovnije, a posebno sam naglasila da želim najjeftiniju urnu. Na kraju je stigao predračun u kojem je samo urna stajala 300 eura", prepričava još u šoku od cijelog događaja. Ostatak računa odnosio se na stavke za koje nije bilo navedenih pojedinačnih cijena jer su obračunate u sklopu paketa, a dodatno su naplaćene usluge korištenja rashladne komore, pripreme pokojnika, odjeće za kremiranje te "organizacije".

Kako nije željela pristati na takav račun, pogrebniku je poslala prigovor u kojemu je detaljno pojasnila sve što je smatrala spornim, a brzo nakon toga stigao je poziv vlasnika poduzeća koji je za sve okrivio svoju djelatnicu pod isprikom da je "sve krivo shvatila" te je pozvao u ured da izglade cijelu stvar. Naravno da je postojala i jeftinija urna - ali skuplja je već bila isporučena - no jedino na što je pogrebnik u konačnici pristao bilo je da joj umanji račun za 600 eura, i to više kao znak dobre volje nego kao stvarnu ispriku za iznimno loše komuniciranu uslugu.

"Pristala sam na to jer mi je cijela situacija bila mučna i željela sam je što prije završiti, ali baš sam se osjećala kao budala", priznaje.

Ono što je posebno smatrala spornim bila je činjenica da su joj u poduzeću odbili poslati cjenik usluga te su joj omogućili isključivo da ga pregleda na licu mjesta, što je prilično apsurdno s obzirom na činjenicu da se radi o desecima stranica cijena i nije ih moguće na brzinu pregledati piše Dora Koretić za Jutarnji list.

Predsjednik ceha pogrebnih prijevoznika pri Hrvatskoj obrtničkoj komori Renato Habulin rekao je da socijalni pogreb organizira po cijeni od 1000 eura, a cijena prosječnog pogreba u gradu s troškovima groblja kreće se od 1500 do 2000 eura, što uključuje i uslugu glazbe.

"Cijene apsolutno moraju biti transparentne, žena je platila najmanje dvostruko od onoga što je trebala platiti. Organizacija pogreba nije nešto što se radi svakodnevno, pa i mi kao pogrebnici moramo paziti da se osoba ne zanese prilikom ugovaranja detalja. Ljudi ne znaju što im i u kojoj količini treba i ovdje treba biti oprezan jer obično razgovarate s ljudima koji su u stresnoj situaciji", kaže Habulin.