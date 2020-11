Hrvatica iz Georgije: 'Ovakve svađe ne pamtim. Posvađale su se obitelji, razišli se prijatelji...'

<p>Atlanta, Georgia. To je “jug” Amerike. Poznat po predivnoj gostoljubivosti, prijateljskim ljudima, opuštenoj atmosferi. To je država u kojoj ti nepoznati ljudi mašu i pozdravljaju s trijema, na kojem sjede na stolcu za ljuljanje i piju poznati “sweet tea”. Susjedi ti donesu pitu od breskve kad ti je loš dan.</p><p>Odjednom, to je nestalo! Počelo je s lockdownom, kad smo shvatili da se korona stvarno događa. Višemjesečna zatvorenost probudila je ono najgore u ljudima, a 1,9 milijuna ljudi izgubilo je posao. Odjednom nitko više nije pomagao nikome. Pohlepa. Kad vidiš da netko ne da nekom umirovljeniku paket toaletnog papira, a on ima deset u svojim kolicima, padneš u totalni šok. Koji užasan osjećaj. Grad prazan. Biznisi i trgovine zatvoreni. I baš kad smo se počeli vraćati na posao, počeli se družiti - bum!</p><p>Prva predsjednička debata. Totalni užas. Sramota. Mi smo u zoni sumraka! Ljudi koji nisu pili počeli su te večeri. Razdvojenost naroda je počela. Neka prijateljstva uništena. Veze pokidane. Familije posvađane. Takve svađe zbog politike nisam do sada doživjela. Razbijeni prozori na autima ako imaš naljepnicu Trump/Pence ili Biden/Harris. Nevjerojatno. </p><p>Prvi sam put bila pod stresom zbog toga tko će pobijediti. A i moj krug ljudi. Nervoza. Dopisujemo se svi. Osjećamo se kao da smo na “pins and needles”. Ponoć. Misliš - yes! Sad će! I opet ništa. Do dva sata ne možemo spavati. Osjećali smo se kao da nam se roditelji rastaju, a mi čekamo da nam sud kaže kome ćemo pripasti. Ne kužimo zašto još broje glasove! Mi smo već mentalno izmoreni. Samo želimo da bude gotovo. Napokon subota i Biden je 46. predsjednik. </p><p>Ali nije dobro... Kao da smo na rubu građanskog rata. Zasad nema nasilja u gradu, ali zato što još nije gotovo. Strah i trepet izaziva pomisao na to što će se dogoditi između ljudi kad Vrhovni sud odluči. Teško mi je to i napisati, ali onu gostoljubivost Georgije zamijenila je mržnja. Neshvatljivo neprijateljstvo. </p>