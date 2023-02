Hrvatica iz Turske: Teta moje prijateljice skočila je s balkona da se spasi, uspjela je preživjeti

Južnu Tursku pogodila su dva razorna potresa, više od 2.000 ljudi je poginulo u Turskoj i u Siriji, a ljude i dalje izvlače pod ruševinama.

- Kad smo se probudili, vidjeli smo vijesti, javili su nam se prijatelji i rodbina iz drugih zemalja. Pitali su kako je, ali mi nismo osjetili podrhtavanja, no koliko vidimo na terenu je kaos. Sad su najgori ti popratni potresi - rekla je za Index Hrvatica koja već 10 godina živi u Izmiru, Marina Marijan Gul.

- Upravo gledamo vijesti, vidimo da ljude pokušavaju izvaditi iz ruševina, sve se trese, padaju zgrade, spasioci bježe s terena da spase živu glavu. Evo dok pričamo, jedna zgrada se urušila. Svega ima i sve skupa je jako teško - rekla je.

- Osobno ne znam nikoga, ali od prijateljice teta je za vrijeme potresa skočila s balkona da spasi živu glavu. Zaradila je nekoliko prijeloma kostiju, ali se spasila. To je jedini slučaj koji znam, o kojem sam ja čula. Ono što je problem jest to što je temperatura blizu nule, snijeg je, sve to stvara probleme kako spasiocima, tako i stanovništvu - ispričala je Gul.

Kaže kako se ne ulaže dovoljno u zaštite od potresa.

- Ni blizu dovoljno, Turska loše stoji ekonomski, inflacija je jako visoka, zgrade su stare. Pogotovo je taj dio Turske jako loše građen bez nekog urbanog plana, bez kontrole. Ovdje se najavljivalo da bi mogao biti jedan veći potres - rekla je.

