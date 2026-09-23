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Hrvatica traži muža na jedan dan:'Razvest ćemo se sutra samo da zeznemo birokraciju'

Piše 24sata,
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Hrvatica traži muža na jedan dan:'Razvest ćemo se sutra samo da zeznemo birokraciju'
Foto: Facebook
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Tvrdi da joj je cilj vratiti svoje djevojačko prezime, a sustav joj to trenutačno onemogućava

Samohrana majka Kristina Stipić objavila je na društvenim mrežama kako traži muškarca s prezimenom Stipić koji bi bio voljan sklopiti s njom kratak brak iz administrativnih razloga. Tvrdi da joj je cilj vratiti svoje djevojačko prezime, a sustav joj to trenutačno onemogućava. 

Navela je kako se već tri godine nalazi u kaznenom postupku. Zbog toga ne može dobiti potvrdu da se protiv nje ne vodi kazneni postupak, a taj joj je dokument nužan za službenu promjenu prezimena i povratak na djevojačko.

 - Traži se slobodan muškarac prezimena Stipić, poželjno punoljetan i spreman na jedan vrlo kratki, ali administrativno važan brak... Zašto? Ja sam samohrana majka koja sam već TRI GODINE u kaznenom postupku zbog kojeg ne mogu dobiti potvrdu da se protiv mene ne vodi kazneni postupak. A bez te potvrde ne mogu promijeniti prezime i vratiti svoje djevojačko prezime Stipić - objavila je i objasnila detalje.

 - Dakle, situacija je sljedeća: Udati se mogu. Prezime promijeniti mogu. Razvesti se mogu. Ali vratiti svoje djevojačko prezime  NE MOGU, jer za to treba potvrda koju ne mogu dobiti. Zato tražim Stipića dobrovoljca/mušketira. Plan je jednostavan: Upoznamo se, objasnim čovjeku da je ovo čista administrativna ludost. Odemo kod matičara, uzmem prezime Stipić, pričekamo nekoliko dana, razvedemo se, i konačno mogu nastaviti živjeti pod svojim prezimenom. Romantika nije uvjet. Ljubav nije obavezna. Kemija nije potrebna. Razumijevanje hrvatske birokracije, poželjno. I naravno bez predbračnog ugovora ništa (hvala Bogu, naučila na svojoj koži) - navela je.

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 - Mladoženja mora biti svjestan da ovo nije potraga za ljubavlju života, nego očajnički pokušaj žene da vrati vlastito prezime.
Naknada: moje vječno administrativno poštovanje, jedna kava+ručak i priča za unuke koju nitko neće vjerovati...troškove vjenčanja kod matičara i razvod plaćam sama. Ako poznajete nekog Stipića spremnog na najbizarniju svadbu u Hrvatskoj, javite se!!! ...i znam da se mnogi pitaju u kakvom sam postupku, ne brinite, ponoviti više ne mogu jer nakon 4 godine sudova, nemam više novaca da bih s vama kupila vozilo na leasing, pa da me onda prijavite za utaju istog...i već sam čula da se učlanim u HDZ i da ću sve svoje probleme riješiti, ali moj obraz nema cijenu...duša na prvom mjestu... - zaključila je.

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Komentari 8
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