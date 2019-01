Hrvatica izbjegla smrt: Imala sam sreće. Sad sam s djecom...

Bila sam na sastanku kad se čula eksplozija. Sakrili smo se ispod stola. Tad su krenule pucnjave. Napetost je trajala cijeli dan, rekla je za Jutarnji list Hrvatica Damira Golubić, koja se za vrijeme napada u Nairobiju nalazila u poslovnoj zgradi nasuprot hotela u koji su upali teroristi.

- Stalno su se čule pucnjave, a mi smo samo morali čekati. Nismo mogli izaći jer smo se bojali da ne bi došli do nas. Slušali smo svaki šum, napeti smo bili tih prvih sat vremena dok nam nisu dojavili što se događa - kazala je Golubić, koja posljednjih šest godina živi i radi u Nairobiju.

Kaže da neko vrijeme neće ići na posao, nego će biti doma sa svojom obitelji i oporavljati se od traumatičnog događaja.

- Imala sam sreće da sam bila na sastanku. Samo o tome sada razmišljam. Mogla sam, kao što to inače radim u to vrijeme, prošetati, otići do banke ili restorana, ali nisam. Danas ne izlazim iz kuće. Doma sam sa svojom obitelji - kaže nam Damira

U napadu su ubili najmanje 21 osobu, a sva četiri militanta su eliminirana. Odgovornost su preuzeli somalski džihadisti.

Policija u Nairobiju u srijedu je pronašla još šest tijela, čime se broj žrtava terorističkog napada na hotelski kompleks popeo na 21. Govoreći na lokalnoj televiziji, inspektor Joseph Bonetti rekao je kako je ubijeno 16 Kenijaca, Amerikanac, Britanac te troje neidentificiranih ljudi afričkog podrijetla, piše CNN. U bolnicama je završilo 28 ozlijeđenih ljudi.

Foto: BAZ RATNER

Napad na hotel dusitD2 počeo je nedugo nakon 15 sati po mjesnom vremenu u utorak uz eksploziju na parkiralištu te bombaša samoubojicu u foajeu hotela. Somalijska militantna islamistička skupina al-Šabab preuzela je odgovornost za napad. Nakon višesatne akcije i preuzimanja kontrole nad hotelom, snage sigurnosti ubile su četvoricu militanata. Tijekom napada su i sigurno evakuirali više od 700 ljudi čime je izbjegnuta veća tragedija.

Al Shabaab često napada Keniju pa je 2013. ubio 67 ljudi u trgovačkom centru Westgate i skoro 150 studenata u sveučilištu Garissa 2015. Al Shabaab kaže kako su njegovi napadi osveta za kenijske vojnike raspoređene u Somaliji koju razdire građanski rat od 1991.