Hrvaticu protjerali iz SAD-a: 'To je jer sam bjelkinja Europljanka i nisam htjela biti Amerikanka'

Glamurozna hrvatska menadžerica hedge fonda, Jasmina Midzić (36), poznata po svom luksuznom načinu života i aktivnostima na društvenim mrežama, dobila je petogodišnju zabranu ulaska na tlo Sjedinjenih Američkih Država. Odluka je uslijedila nakon što je, prema navodima američkih imigracijskih dužnosnika, priznala da je ilegalno radila u zemlji koristeći turističku vizu. Incident se dogodio kada je Midzić pokušala ući u SAD kako bi prisustvovala prestižnoj Globalnoj konferenciji Instituta Milken u Los Angelesu, piše New York Post.

Incident na aerodromu

Jasmina Midzić, koja je navedena kao direktorica upravljanja u tvrtki Typhon Capital Management sa sjedištem u Miamiju, zaustavljena je na međunarodnom aerodromu u Los Angelesu (LAX) prošle subote.

Nakon ispitivanja, koje je prema njenim riječima trajalo 26 sati, stavljena je na let za London u nedjelju. Midzić, koja ima i britansku stalnu boravišnu dozvolu, pokušavala je prisustvovati konferenciji na kojoj su se okupili neki od najutjecajnijih ljudi iz svijeta financija, uključujući Elona Muska i američku prvu damu Jill Biden.

Prema izvorima bliskim slučaju, dužnosnici su postali sumnjičavi zbog njenih čestih putovanja u SAD. Tijekom ispitivanja, navodno je priznala da je radila za svoju tvrtku, primajući mjesečnu plaću od oko 13,000 dolara, iako je u zemlju ulazila s vizom B1/B2, namijenjenom za turističke i kratke poslovne posjete, ali ne i za stalno zaposlenje.

Foto: Facebook

Optužbe i obrana

Tricia McLaughlin, pomoćnica tajnika u Ministarstvu domovinske sigurnosti (Department of Homeland Security), potvrdila je za New York Post da je Midzić prekršila uvjete svoje vize.

"Imigracijski zakoni se moraju poštovati – oni koji žele raditi u Sjedinjenim Državama moraju to činiti legalnim i zakonitim putem ili se suočiti s posljedicama," izjavila je McLaughlin.

Izvori navode da je Midzić 2023. godine aplicirala za L1 vizu, koja omogućuje međunarodnim tvrtkama transfer zaposlenika u SAD, ali joj je zahtjev odbijen. Navodno je priznala da je neovlašteno radila za Typhon Capital Management od 2021. godine, te za sestrinsku tvrtku JurisTrade od 2024. godine. Sama Jasmina Midzić oštro je demantirala sve optužbe.

"Moji prijatelji su suci i tužitelji u SAD-u, ne bih kršila zakon. Ovo užasno krši moja prava na toliko razina."

Tvrdila je da je nisu saslušali "jer sam bjelkinja Europljanka i radim za hedge fond" te da su se "jako uvrijedili što ne želim američko državljanstvo."

Nakon povratka u London, objavila je selfie na Instagramu uz poruku:

"Nije važno koliko jako si udaren, važno je koliko jak udarac možeš primiti i nastaviti dalje."

Njen Instagram profil, koji je ranije bio javan i prikazivao je u skupocjenoj odjeći i na egzotičnim lokacijama, sada je postavljen kao privatan.

Reakcija poslodavca i pozadina

James Koutoulas, osnivač tvrtki Typhon Capital Management i JurisTrade, stao je u obranu svoje zaposlenice, tvrdeći da Midzić "nije prekršila nikakve imigracijske zakone."

Zaprijetio je tužbom onima koji je "žele ocrniti". Koutoulas je i sam bio pod lupom američke Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) zbog lansiranja kriptovalute "Let's Go Brandon," no ta je istraga u međuvremenu zatvorena. Prema korporativnoj biografiji na stranicama Typhon Capital Management, Jasmina Midzić stekla je "značajno međunarodno financijsko iskustvo radeći u New Yorku, Londonu, Zugu, Dubaiju i Miamiju." Prije Typhona, radila je za SEBA AG (sada Amina Bank), švicarsku investicijsku banku, te u tvrtkama Cianna Capital, JRJ Strategy i Taylor Rafferty LLC. Imigracijski stručnjaci napominju da američki carinski i granični službenici (CBP) imaju ovlasti odbiti ulazak stranom državljaninu ako postoji sumnja u kršenje uvjeta vize. Odbijanje ulaska nije formalna deportacija, koju može naložiti samo savezni sudac, ali ima ozbiljne posljedice, uključujući višegodišnju zabranu ulaska. Osobe kojima je ulazak odbijen mogu uložiti žalbu putem američke ambasade u inozemstvu.

Širi kontekst

Incident se događa u vrijeme kada je administracija predsjednika Donalda Trumpa pooštrila imigracijsku kontrolu. Odvjetnik za imigraciju Michael Wildes, koji je zastupao Melaniju Trump, upozorio je da CBP službenici djeluju s "drskošću" u suzbijanju mogućih ilegalnih ulazaka. Sugerirao je da su učestalost posjeta i možda vlastita priznanja ili materijali pronađeni kod Midzić doveli do ovog ishoda.