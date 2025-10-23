'Hrvatska će iduće godine biti domaćin tri velika summita'

Sljedeće godine u Hrvatskoj će se održati tri velika sastanka na vrhu - Europske pučke stranke, EU MED 9 i Inicijative tri mora, izjavio je u četvrtak premijer Andrej Plenković.

“Sljedeća je godina velikih samita, imat ćemo samit Inicijative tri mora, EU MED 9 i samit Europske pučke stranke”, izjavio je Plenković prije početka samita država članica EU-a.



Prije toga sudjelovao je na pripremnom sastanku europskih pučana.

Rekao je da će se sljedeće godine krajem siječnja u Zagrebu održati samit Europske pučke stranke. “Moji kolege će imati priliku vidjeti kakva je situacija u Hrvatskoj i bit će to prigoda da dignemo na dnevni red određene teme koje su nam zanimljive”, rekao je Plenković.