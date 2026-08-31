Hrvatska će s tri milijuna eura podržati 72 socijalna projekta u BiH za starije i djecu

Hrvatska će ove će godine s tri milijuna eura podržati 72 projekta iz područja socijalne skrbi i infrastrukture za najosjetljivije skupine, djecu, obitelji, starije i nemoćne u Bosni i Hercegovini, rekao je u ponedjeljak u Mostaru ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

Ružić je s domaćinima posjetio dječji vrtić u mostarskom naselju Rodoč koji financira hrvatska vlada.

„Ovaj vrtić nastavljamo financirati i ove godine, i to kroz završetak opremanja. Imamo iskustvo u izgradnji infrastrukture za najosjetljivije skupine, a djeca su svakako jedna od njih”, izjavio je Ružić.

Novi vrtić, prvi javni koji se gradi poslije rata u gradu na Neretvi, trebao bi primiti 120 djece.

Prema Ružićevim riječima, njegov resor je od 2023. s devet milijuna eura sufinancirao projekte bosanskohercegovačkih Hrvata.