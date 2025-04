Hrvatska doktorica koju je Vučić potjerao iz Srbije: Čekam mamu i selim se u Pulu, što ću drugo?

Odselit ću u Pulu, ali ću prvo čekati majku da se također vrati u Hrvatsku. Zajedno ćemo iz Zagreba ići tamo, kazala nam je Arien Stojanović Ivković, Hrvatica iz Beograda, koju je nakon 12 godina života Srbiji u predsjednik Aleksandar Vučić odlučio protjerati iz zemlje i zabraniti joj ulazak na godinu dana. Kaže da se u Hrvatsku vraća s djetetom.

- Protjerati ženu s djetetom iz države zbog Instagram objave, to se u Srbiji dosad nikad nije dogodilo. Muž i ja pokušavamo sve organizirati. Moj odvjetnik radi na slučaju. Ova odluka nikako nije po zakonu - kazala je Arien.

Foto: privatna arhiva

- Imam sedam dana za iseljenje iz Srbije i 15 dana pravo na žalbu. U utorak su me pozvali policajci, zakazali razgovor. Kada sam pitala zbog čega, rekli su da je to rutinska provjera boravka. Pitala sam zašto. Rekli su ponovno da je to rutinska provjera i ja im u to nisam povjerovala, jer me u proteklih 12 godina nikada nisu kontaktirali zbog tako nečeg, niti sam ikada imala ikakav problem - kazala je doktorica Arien.

- Došla sam u kancelariju, bilo je prisutno nekoliko službenika. Uručili su mi rješenje u kojem je pisalo da predstavljam prijetnju za sigurnost države. Nije bilo navedeno zašto ni kako, pa sam sama povezala i rekla im da je to vjerojatno zato što sam podržala studentske prosvjede i osudila ulazak predsjednika u jedinicu intenzivnog liječenja. Tako da imam sedam dana da napustim državu, a 15 dana za žalbu - objasnila je.

Foto: privatna arhiva

- Možda ću ostati bez posla, možda ću morati povesti i dijete sa sobom, što znači da neće viđati oca, ići u vrtić - kazala je.

Ova odluka izazvala je reakcije u javnosti, s obzirom na njezinu dugogodišnju integraciju u srpsko društvo i obiteljske veze u Srbiji. Neki mediji navode da je razlog protjerivanja njezina podrška studentskim prosvjedima, iako službene potvrde za to nema.

Veleposlanik Biščević: Protjerano desetak Hrvata

Veleposlanik u Srbiji Hido Biščević izjavio je za Novu.rs da su u posljednja tri dana primili obavijest o protjerivanju troje hrvatskih državljana iz Srbije, među kojima je i voditelj predstavništva Hrvatske gospodarske komore, koji godinama živi u Srbiji.

- To posebno zabrinjava jer je riječ o predstavniku jedne od službenih institucija Republike Hrvatske. Oni nisu jedini, u posljednja tri mjeseca bilo je desetak takvih slučajeva i ta učestalost posebno zabrinjava. Tko se bavi ovim poslom zna da država domaćin zadržava pravo da u ovakvim slučajevima ne daje objašnjenja, međutim, mi ćemo danas ili sutra uputiti oštru prosvjednu notu Ministarstvu vanjskih poslova Srbije i zahtijevati obrazloženje - izjavio je Biščević. Kaže da su svi protjerani jer se smatraju opasnima za sigurnost Srbije.

- Pritom se protjeruju na godinu dana pa nije do kraja jasno jesu li nakon tih godinu dana i dalje opasni za sigurnost Srbije - rekao je.

- Neformalno je uočljivo da je riječ o ljudima koji su na društvenim mrežama dali podršku studentima u Srbiji, iako Republika Hrvatska pokazuje izrazitu suzdržanost kako ne bismo dali povoda za nekakva tumačenja da se miješamo u unutarnja pitanja Srbije. Čak smo uoči prosvjeda 15. ožujka u Beogradu pozivali naše građane da s velikom dozom opreza dolaze u Srbiju, samo ako moraju ići zbog neodgodivih obveza. Naglasili smo i da se klone javnih nastupa na tim prosvjedima. Bez obzira na sve to, Hrvatska je demokratska zemlja. Mi možemo predstavnicima naših institucija to striktno naložiti, međutim ne možemo zabraniti građanima da izraze svoje mišljenje. Ipak žive u demokratskoj državi - rekao je. Kaže da je čudno da su svi ti slučajevi usmjereni protiv hrvatskih državljana.

- Vidjeli smo kako su srpski studenti dočekani u Beču, ali ja nisam vidio da je ijedan austrijski državljanin protjeran - kaže.