Hrvatska država gazi prst po prst na ruci koja je uvijek hrani

Anđeli tranzicije prvi su razumjeli paradokse hrvatskoga kapitalizma i prihvatljivih, koliko i naopakih, pravila ponašanja. Jedan od takvih objasnio je štošta pričom o vezi kredita i mirnog sna: “Kad si dužan pola milijuna banci, ne spavaš, vrtiš se, znojiš, zabrinuti si, napet, uplašen… A kad si dužan pet milijuna, samo ti spavaš kao beba. Svi drugi su budni, vrte se, znoje, brinu o tebi, tvom zdravlju, poslovanju, uvijek se javljaju na telefon, susretljivi su i puni razumijevanja za sve, računajući kašnjenje plaćanja obveza zbog organiziranja proslave dječjeg rođendana”.