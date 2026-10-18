Hrvatska država gazi prst po prst na ruci koja je uvijek hrani

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Anđeli tranzicije prvi su razumjeli paradokse hrvatskoga kapitalizma i prihvatljivih, koliko i naopakih, pravila ponašanja. Jedan od takvih objasnio je štošta pričom o vezi kredita i mirnog sna: “Kad si dužan pola milijuna banci, ne spavaš, vrtiš se, znojiš, zabrinuti si, napet, uplašen… A kad si dužan pet milijuna, samo ti spavaš kao beba. Svi drugi su budni, vrte se, znoje, brinu o tebi, tvom zdravlju, poslovanju, uvijek se javljaju na telefon, susretljivi su i puni razumijevanja za sve, računajući kašnjenje plaćanja obveza zbog organiziranja proslave dječjeg rođendana”.
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