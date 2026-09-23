Hrvatska i Sirija dogovaraju nove korake u gospodarskoj suradnji i jačanju odnosa

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman sastao se sa sirijskim ministrom vanjskih poslova Asaadom Hassanom al-Shaibanijem, a glavne teme bile su konkretne mogućnosti gospodarske suradnje i organizacija gospodarskog foruma u Damasku s hrvatskim kompanijama, objavilo je ministarstvo.

Sastanak je održan na marginama 81. zasjedanja Opće skupštine UN-a i predstavlja nastavak dijaloga na visokoj razini nakon susreta dvojice ministara u Damasku u rujnu 2025., navodi ministarstvo na platformi X.

"Razgovori su bili usmjereni na daljnje jačanje bilateralnih odnosa, oporavak i obnovu Sirije te mogućnosti praktične suradnje u energetici, prometu, trgovini, zdravstvu i poljoprivredi", ističe Zrinjevac.

Hrvatska je istaknula svoje iskustvo u poslijeratnom oporavku i obnovi, a dvije strane razgovarale su i o perspektivama ponovnog angažmana hrvatskih kompanija.

Kako se doznaje iz diplomatskih izvora, ministri su posebno razgovarali o mogućnostima suradnje sa strateški važnim hrvatskim kompanijama, među kojima su INA i Končar.

Također su dogovorili organizaciju gospodarskog foruma u Damasku na kojem bi sudjelovale hrvatske kompanije. Cilj je, kako se doznaje, dati dodatni zamah gospodarskim odnosima i otvoriti prostor za konkretnije poslovne projekte između hrvatskih i sirijskih kompanija.

Dvojica dužnosnika razgovarala su i o hrvatskom iskustvu poslijeratne obnove i rekonstrukcije, pri čemu je posebno istaknuto područje razminiranja. To bi moglo bi relevantno za Siriju u kojoj je razminiranje jedan od preduvjeta za obnovu infrastrukture i povratak stanovništva.