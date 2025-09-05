Obavijesti

JAČANJE OBRANE

Hrvatska i Slovenija potpisali deklaraciju o vojnoj suradnji: Novo poglavlje odličnih odnosa

Piše HINA,
Hrvatska i Slovenija potpisali deklaraciju o vojnoj suradnji: Novo poglavlje odličnih odnosa
Zagreb: Zajdnička izjava ministara obrane Slovenije i Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično surađuju, no da je današnjim potpisom započelo „novo poglavlje odnosa”.

Hrvatska i Slovenija u petak su potpisale deklaraciju o vojnoj suradnji koju je ministar obrane Ivan Anušić prozvao „novim poglavljem” već odličnih obrambenih odnosa dviju država. 

Anušić i slovenski ministar obrane Borut Sajovic u Zagrebu su potpisali deklaraciju o suradnji vojski koja obuhvaća „sve ono što se može napraviti između dviju država” da bi oružane snage i obrambene industrije dviju država „bolje i kvalitetnije funkcionirale”, rekao je hrvatski ministar. 

Na pitanje o usporedbi tog sporazuma s deklaracijom koju je ministarstvo obrane u ožujku ove godine potpisalo s Albanijom i Kosovom, Anušić je odgovorio da „nema velike razlike” između njih. Ministarstvo obrane u kontaktu je s Bugarskom koja bi se također mogla pridružiti toj inicijativi, otkrio je Anušić. 

Ministar je naglasio da hrvatska i slovenska vojska već odlično surađuju, no da je današnjim potpisom započelo „novo poglavlje odnosa”. 

Dvije strane sada nastavljaju s „većim obimom suradnje” te već rade na „konkretnim prijedlozima” o kojima će se razgovarati već na sajmu naoružanja u listopadu u Ljubljani, najavio je. 

Zagreb: Zajdnička izjava ministara obrane Slovenije i Hrvatske
Zagreb: Zajdnička izjava ministara obrane Slovenije i Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sajovic je na konferenciji za medije rekao da su se „stvari u svijetu promijenile i to zahtijeva daljnje jačanje suradnje u obrani i svim drugim područjima”. 

Zagreb i Ljubljana imaju „veliku odgovornost” na zapadnom Balkanu, posebno u očuvanju mira na Kosovu i u BiH, rekao je slovenski ministar iz redova liberalne stranke Sloboda slovenskog premijera Roberta Goloba. 

Dan nakon virtualnog sastanka 'koalicije voljnih', nakon kojeg je francuski predsjednik Emmanuel Macron objavio da je 26 država spremno poslati svoje vojnike na ukrajinski teritorij u slučaju primirja, Anušić je ponovio da Hrvatska tamo neće slati svoje trupe. 

„Niti smo spremni, niti to želimo, niti planiramo slati hrvatsku vojsku u Ukrajinu”, naglasio je ministar, dodajući da će Hrvatska nastaviti snažno podržavati ratom pogođenu zemlju na druge načine. 

Njegov slovenski kolega rekao je da će Slovenija slati svoje vojnike samo u sklopu eventualne misije Ujedinjenih naroda. Takve operacije trebaju potvrdu Vijeća sigurnosti, tijela u kojem pravo veta imaju Rusija i Kina. 

