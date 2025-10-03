Obavijesti

KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+

Hrvatska ima kroničnu bolest - primarnih doktora drastično fali

Piše Martina Pauček Šljivak,
Hrvatska ima kroničnu bolest - primarnih doktora drastično fali
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija

Mnogi će uskoro otići u mirovinu, a zamjene gotovo da nema jer mladi liječnici rijetko biraju specijalizaciju u obiteljskoj medicini.

Zdravstveni sustav već godinama nam je na rubu izdržljivosti, a svako malo u javnost izlaze novi slučajevi mjesta koja ostaju bez liječnika (posljednji slučaj bila je Privlaka u Slavoniji).

