Mnogi će uskoro otići u mirovinu, a zamjene gotovo da nema jer mladi liječnici rijetko biraju specijalizaciju u obiteljskoj medicini.
KOMENTIRA MARTINA PAUČEK ŠLJIVAK PLUS+
Hrvatska ima kroničnu bolest - primarnih doktora drastično fali
Čitanje članka: 1 min
Zdravstveni sustav već godinama nam je na rubu izdržljivosti, a svako malo u javnost izlaze novi slučajevi mjesta koja ostaju bez liječnika (posljednji slučaj bila je Privlaka u Slavoniji).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku