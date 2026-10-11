Hrvatski radnik plaća cijene bliske ili iznad onih u razvijenim zemljama, uz iznimku povoljnijih režijskih troškova, a zarađuje otprilike upola lošije od radnika u Njemačkoj ili Austriji, piše u analizi za Express Ljubica Gatarić
Hrvatska je na visokom 20. mjestu po kvaliteti života? Ali to ne osjećamo u standardu!
Biznisi koji žive od sakupljanja i prezentiranja raznih podataka natječu se u izradi ljestvica koje mjere standard i kvalitetu života u gradovima, državama i regijama. Mnogima je zaigralo srce kad je nedavno osvanula jedna takva lista – Standard of Living by Country 2026 – koja je pokazala da se Hrvatska nalazi na visokom 20. mjestu po kvaliteti života u svijetu, ispred zvučnih imena kao što su Francuska, Velika Britanija, Kanada, Belgija, Portugal, Irska, Poljska i Italija, a u društvu sa Slovenijom, Njemačkom, Austrijom, Švedskom ili Švicarskom. Nakon što su u javnost isplivale tone smeća razasute po Lici i drugim dijelovima zemlje, istraumatiziranoj HDZ-ovoj vladi prijeko je potreban neki “uspjeh” da skrene pažnju na druge teme.
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