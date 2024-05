Hrvatska je srpskim radnicima najprivlačnija za sezonski posao

Srpski Blic piše kako je sezona za izvoz njihove radne snage počela već u travnju i to za konobare, kuhare i druge radnike u ugostiteljstvu i turizmu. Miloš Turinski iz PR Infostuda, najveće srpske baze za pronalaženje posla, za Blic je ispričao kako je Crna Gora prve oglase za ove radnike raspisala još u siječnju, potom su je slijedile Slovenija i Hrvatska, pa je već veliki broj srpskih radnika stigao na Jadran, gdje uveliko traju pripreme za novu ljetnu sezonu.

- To je trend kome svjedočimo već godinama dok, s druge strane, i sama Srbija zbog velikog deficita ima problema sa radnicima u ugostiteljstvu. Problem će se samo povećavati kako će se ljetna turistička sezona na jadranskom primorju zahuktavati - kaže Turinski.

Hrvatska prva po broju angažiranih sezonaca iz Srbije

Po broju angažiranih radnika iz Srbije na sezonskim poslovima u ugostiteljstvu, Hrvatska je na mjestu broj jedan. Potom slijede Slovenija i Crna Gora.

- Hrvatska je najprivlačnija našim radnicima zbog puno poslovnih mogućnosti i plaće. Reč je o velikom, čistom novcu, jer su im pretežno plaćeni i smještaj i neki obrok tijekom dana. S druge strane, na hrvatskom primorju zaista se puno radi, često bez dana odmora u tjednu, ali su naši ljudi svjesni da se nakon ljeta mogu vratiti sa visokom zaradom. U Sloveniji i Crnoj Gori su zarade za te poslove nešto manje, ali su i dalje ipak na solidnom nivou - objasnio je za Blic Turinski.

Konobarima do 2000, kuharima plača čak 3000 eura

Po njegovim riječima, naime, konobari angažirani u nekom od ljetovališta u Hrvatskoj su mjesečno mogli zaraditi od 1500 do 2000 eura, plaća izuzetno traženih kuhara išla je i do 3000 eura mjesečno, dok su pomoćni kuhinjski radnici mogli zaraditi od 800 do 1000 eura za mjesec dana. Ove radnike, kako kaže, i ove sezone očekuju gotovo izvjesno iste zarade.

- Pored ugostiteljskih, u Hrvatskoj su također veoma traženi radnici i za ostale poslove u turizmu, pa čistačice i sobarice također mogu zaraditi po 1000 eura mjesečno. Ta plaća daje se i također traženim hostesama koje rade na promociji raznih restorana i drugih ugostiteljskih objekata - kaže Turinski.