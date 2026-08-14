Hrvatska je SRUUK platila više od 8 milijuna eura: Zašto se nije javio i upozorio na požar?!

Više od osam milijuna eura Hrvatska je platila Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, odnosno SRUUK, koji se ponovno nije oglasio. Podsjetimo, Dalmaciju, točnije područje oko Omiša zahvatio je veliki požar, zbog kojeg je dio stanovnika i evakuiran. Vatra se tijekom noći uz jaku buru brzo širila prema naseljima. Inače, SRUUK je informacijski sustav uspostavljen na nacionalnoj razini s ciljem pravodobnog obavješćivanja stanovništva o kriznim situacijama, uz mogućnost davanja uputa putem mobilnih telefona i drugih tehnologija.

Tko odlučuje o slanju poruka putem ovog sustava? Kod poplava to je glavni rukovoditelj obrane od poplava ili njegov ovlaštenik, kod velikih požara glavni vatrogasni zapovjednik RH, a u slučajevima vojne ili terorističke prijetnje odluku donosi Zapovjedno operativno središte Glavnog stožera OSRH, odnosno glavni ravnatelj policije. Sustav se može aktivirati i zbog izvanrednog događaja na području pojedine županije, grada ili općine. Zahtjev s tekstom poruke nadležnom centru 112 tada može podnijeti načelnik nadležnog stožera civilne zaštite ili osoba koju on ovlasti.

Nakon što zaprimi odluku, Ravnateljstvo civilne zaštite unosi poruku u sustav i putem mobilnih operatora šalje je korisnicima na području koje je određeno kao ugroženo. Zašto se sustav nije oglasio pitali smo MUP, a kada dobijemo odgovor, objavit ćemo ga.