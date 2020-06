'Hrvatska je učinila maksimum'

Na pitanje je li Hrvatska propustila učiniti više za pomoć građanima Zagreba i okolice stradalima u potresu, ministar je ocijenio da je Hrvatska bila uspješna

<p>Hrvatska je odradila zacrtane prioritete tijekom predsjedanja EU-om u doba koronavirusa, a u odgovoru na potres u Zagrebu učinila je najviše što je mogla, rekao je u utorak šef diplomacije<strong> Gordan Grlić Radman.</strong></p><p>U okolnostima pandemije koronavirusa predsjedanje se odvijalo na fizičkoj distanci, ali su zadržani komunikacijski kanali, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova u palači Dverce gdje je predstavio hrvatsku kravatu i rubac, protokolarne darove tijekom predsjedanja Unijom. </p><p>"Mi smo održali sve ono što smo zacrtali u hrvatskim prioritetima, ali na jedan drugačiji način", rekao je dva tjedna do isteka prvog hrvatskog predsjedanja. </p><p>"Niti jedan prioritet koji je bio definiran u programu predsjedanja nije bio nespomenut", rekao je te istaknuo najvažnije.</p><p>"Najveća postignuća su otvaranje pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom te Zagrebački samit sa zemljama Zapadnog Balkana" kojima je dana poruka da imaju europsku perspektivu i budućnost u EU.</p><p>Na pitanje je li Hrvatska propustila učiniti više za pomoć građanima Zagreba i okolice stradalima u potresu, ministar je ocijenio da je Hrvatska bila uspješna. </p><p>"Hrvatska je učinila maksimum", rekao je Grlić Radman pa zatim dodao "Europska unija nije zaboravila Hrvatsku".</p><p>Hrvatsku se percipira kao razvijenu zemlju i ona je upućena na solidarnost zemalja članica za takve situacije.</p><p> "Uspjeli smo aplicirati za Fond" (solidarnosti EU-a), rekao je. </p><p>"Procjena štete je 11,5 milijardi eura i to je trebalo utvrditi i potkrijepiti vjerodostojnom dokumentacijom", rekao je.</p><p>Europska unija reagirala je upućivanjem humanitarne i drugih oblika pomoći, EU je obitelj koja ima odgovarajuće mehanizme, fondove, rekao je pa objasnio da za Zagreb nije održana donatorska konferencija jer su one predviđene za treće zemlje kao što je bilo učinjeno za Albaniju nakon potresa krajem 2019. </p><p>Dan pošto je i službeno potvrđeno da Sjedinjene Države povlače 9.500 američkih vojnika iz Njemačke koja ne ispunjava obećanje o izdvajanju najmanje dva posto BDP-a za obranu, ministar je ponovio da je s drugim kolegama iz EU razgovarao s američkim državnim tajnikom Mikeom Pompeom. </p><p>"Transatlantski mir nema alternativu", rekao je pa ponovio da je Hrvatska iskazala svoju predanost prema miru, prema transatlantskom miru jer "mir je nedjeljiv".</p><p>"Sve skupa to treba sagledavati u smislu jačanja obrambenih snaga zemalja članica NATO-a", rekao je.</p><p> </p>