Hrvatska je za očuvanje WHO-a

Plenković je pred UN-om održao govor iz samoizolacije o korona virusu. Govoreći o strategiji svoje vlade, rekao je da je posebna pozornost posvećena ekonomskom oporavku

<p>Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) treba očuvati kao vodećeg autoriteta i čuvara javnog zdravstva na globalnoj razini, rekao je u petak na virtualnoj sjednici Opće skupštine UN-a premijer <strong>Andrej Plenković </strong>na temu koronavirusa.</p><p>Potvrdio je predanost Hrvatske Programu Ujedinjenih naroda o održivom razvoju do 2030. te Pariškom sporazumu iz kojeg je Trump povukao SAD.</p><p>Podsjetimo, Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> je ranije ove godine srezao financiranje WHO-a i najavio da će SAD napustiti tu organizaciju sa sjedištem u Ženevi optuživši ju da je marioneta Kine, što je WHO opovrgnuo. </p><p>Na dvodnevnom sastanku sudjeluje 53 predsjednika države, 39 predsjednika vlade i 38 ministara. SAD je u srijedu ustvrdio da je sastanak svjetskih čelnika zapravo osmišljen kako bi omogućio Pekingu da širi "propagandu". </p><p>Plenković je u svome govoru, kojega je održao iz samoizolacije, rekao da optimizam u borbi s covidom-19 ulijeva to što nekoliko cjepiva čeka odobrenje i upotrebu, a da je sljedeći izazov na globalnoj razini osigurati pravednu i pravodobnu dostupnost cjepiva.</p><p>- Dodatni prioritet je osigurati koordiniranu i jasnu komunikaciju o učinkovitosti i sigurnosti cjepiva te tako spriječiti širenje lažnih informacija - istaknuo je.</p><p>- Naš odgovor na ovu bolest trebao bi uključivati i pomoć ljudima, zaštitu njihovog zdravlja i ekonomskog blagostanja, uz istodobnu zaštitu našeg planeta - smatra Plenković.</p><p>Govoreći o strategiji svoje vlade, rekao je da je posebna pozornost posvećena ne samo mjerama za spašavanje ljudskih života, već i ekonomskom oporavku.</p><p>Naveo je da je pokrenuta posebna web stranica sa svim važnim informacijama i poveznicama, kao i aplikacija "Stop COVID-19“ za koju je rekao da je potpuno usklađena s propisima EU-a o zaštiti privatnosti.</p><p>Premijer je u govoru podsjetio na hrvatskog profesora <strong>Andriju Štampara</strong>, jednog od osnivača WHO-a.</p>