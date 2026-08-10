Hrvatska na sedmom mjestu: Evo koliko si ljudi u EU može priuštiti tjedan dana godišnjeg

27,5 posto stanovnika EU prošle godine u dobi od 16 ili više godina nije si moglo priuštiti 1 tjedan godišnjeg odmora izvan doma. Taj se udio povećao za 0,5 posto u odnosu na 2024., ali je znatno niži (za 7,7 posto) nego prije deset godina, 2015.

Najveći udjeli ljudi koji si nisu mogli priuštiti tjedan dana godišnjeg odmora zabilježeni su u Rumunjskoj (61,4%), Grčkoj (46,6%) te Bugarskoj i Mađarskoj (oboje 39,1%).

Foto: Marko Picek

Nasuprot tome, 10,6 posto ljudi u Luksemburgu, 12,4 posto u Švedskoj i 12,8 posto u Nizozemskoj izjavilo je da si 2025. godine nisu mogli priuštiti jednodnevni (jednotjedni) godišnji odmor izvan doma.