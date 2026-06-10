Hrvatska na udaru nevremena s tučom, evo gdje će biti najgore

Nakon nekoliko toplih i stabilnih dana, Hrvatsku očekuje izražena promjena vremena. Već tijekom srijede vrijeme će postajati sve nestabilnije, a glavnina pogoršanja stiže u noći na četvrtak kada će preko zemlje proći hladna fronta koja bi mogla donijeti grmljavinsko nevrijeme, jak vjetar pa čak i tuču.

Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), srijeda će biti djelomice sunčana uz promjenljivu naoblaku. U jutarnjim satima kiša je moguća uglavnom u središnjim i gorskim krajevima, dok se prema večeri sa zapada očekuje jače naoblačenje praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su moguća i izraženija nevremena, osobito na sjeveru unutrašnjosti.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će se veći dio dana zadržati pretežno sunčano vrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će tijekom noći na četvrtak naglo ojačati. Na Jadranu će prevladavati umjereno i jako jugo te jugozapadni vjetar, dok će podno Velebita ujutro puhati jaka bura. Dnevne temperature kretat će se uglavnom između 25 i 30 °C, a u Dalmaciji će biti i nešto više.

Zbog mogućeg nevremena izdana su upozorenja za zagrebačku, karlovačku, gospićku, riječku regiju, Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre. Meteorolozi upozoravaju na jake i olujne udare sjevernog i sjeveroistočnog vjetra te mogućnost lokalnih nevremena.

Četvrtak donosi još nestabilnije vrijeme. Mjestimice se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a tijekom noći i jutra na sjeveru unutrašnjosti moguće je i nevrijeme. Tijekom poslijepodneva sa zapada se očekuje postupno razvedravanje.

Foto: DHMZ

Puhat će jak, na udare olujan sjeverni i sjeverozapadni vjetar koji će tijekom dana slabjeti. Na Jadranu će prevladavati umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, dok će se na krajnjem jugu zadržati umjereno jugo. Jutarnje temperature bit će između 14 i 19 °C, na moru od 17 do 21 °C, dok će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti osjetno niže nego prethodnih dana i kretati se između 16 i 20 °C. Na Jadranu će biti toplije, od 23 do 28 °C.

Pod narančastim upozorenjem nalaze se osječka i zagrebačka regija, a alarmi su izdani i za gospićko, karlovačko područje te dio Jadrana. Meteorolozi upozoravaju na jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima te mogućnost nevremena praćenog tučom.

Foto: DHMZ

Prema prognozama, od petka slijedi postupna stabilizacija vremena. Očekuje se više sunčanih razdoblja, no u unutrašnjosti će uz dnevni razvoj oblaka i dalje biti mogućih lokalnih pljuskova, osobito u subotu. Na kopnu će puhati slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, dok će na Jadranu bura postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak.

Meteorološki portal Istramet navodi kako glavnina pogoršanja stiže upravo u noći na četvrtak kada će hladna fronta donijeti najveću nestabilnost središnjoj i sjevernoj Hrvatskoj. Moguć je razvoj jačih grmljavinskih sustava, dok je na sjevernom Jadranu također moguć poneki neverin. Ipak, prema trenutačnim prognozama, nevrijeme na obali ne bi trebalo biti toliko izraženo kao u unutrašnjosti. Nakon prolaska fronte temperature će osjetno pasti, pa će jutra u unutrašnjosti, ali i dijelu Istre, biti znatno svježija nego proteklih dana.