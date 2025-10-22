Hrvatska na udaru nevremena: Upalili narančasti alarm, prijete olujni vjetar i bujične poplave!

Nakon razmjerno tople i promjenjive srijede, Hrvatsku u četvrtak, 23. listopada, očekuje nagla i izražena promjena vremena. Ciklona s frontalnim sustavom koja se približava sa sjeverozapada donosi vjetrovite i kišovite prilike, zbog čega je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao niz upozorenja, uključujući i narančasti, drugi najviši stupanj opasnosti, za veći dio zemlje.

Nevrijeme uz kišu i grmljavinu

U četvrtak se u cijeloj Hrvatskoj očekuje umjereno do pretežno oblačno i vrlo vjetrovito vrijeme. Mjestimice će padati kiša, a lokalno su mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će biti češći i izraženiji u večernjim satima. Temperature će i dalje biti iznadprosječno visoke za ovo doba godine. Minimalne jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se od 10 do 14 °C, a na Jadranu od 15 do 18 °C. Najviše dnevne temperature bit će uglavnom između 17 i 22 °C, dok bi na krajnjem istoku zemlje mogle doseći i do 24 °C.

Foto: DHMZ

Puhat će umjeren do jak jugozapadni i južni vjetar. U gorskim predjelima jugozapadnjak će na udare biti i olujan, dok će na Jadranu jugo jačati na jako do olujno, a navečer će postupno okretati na jugozapadnjak. Prema prognozama i izdanim upozorenjima, najopasnije vremenske prilike očekuju se na području sjevernog Jadrana i u Gorskoj Hrvatskoj. Za riječku i gospićku regiju na snazi je narančasti meteoalarm zbog obilne kiše i jakog vjetra.

Prijete bujične poplave

Na širem riječkom području te u Gorskom kotaru očekuju se iznimno velike količine oborine. Prognozira se da bi lokalno moglo pasti između 70 i 110 litara kiše po četvornom metru, a u Gorskom kotaru čak i do 140 litara. Zbog toga postoji velika opasnost od urbanih i bujičnih poplava.

Istra: Jaka kıša prouzročila probleme u prometu | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

DHMZ upozorava na moguće plavljenje imovine i prometnica, kao i na prekide u opskrbi energijom i vodom. Upozoravaju se i vozači na opasne uvjete za vožnju zbog smanjene vidljivosti i proklizavanja na mokrim kolnicima. Primjerice, u Rijeci se jaka kiša očekuje tijekom cijelog dana.

Foto: DHMZ

Uz kišu, ove regije pogodit će i jak, na udare i olujni jugozapadni i južni vjetar, s najjačim udarima od 65 do 110 km/h. Takav vjetar može uzrokovati značajnu materijalnu štetu, lomiti grane, čupati stabla i nositi krovove, stoga se građanima savjetuje da osiguraju predmete na otvorenom i ne zadržavaju se u blizini stabala.

Meteoalarm za cijelu obalu

Narančasto upozorenje na vjetar izdano je i za veći dio Jadrana, od zapadne obale Istre pa sve do južne Dalmacije. Očekuje se jako i olujno jugo čiji će udari dosezati brzinu od 65 do 100 km/h (35-55 čvorova). Ovakvi uvjeti na moru su iznimno opasni te se pomorcima, osobito onima s manjim plovilima, savjetuje da ne isplovljavaju i potraže sigurnu luku. Vrlo je vjerojatno da će doći do prekida u trajektnom i katamaranskom prometu, stoga se putnicima savjetuje da prate službene informacije o stanju u prometu. U Zadru se, primjerice, uz pljuskove očekuje jugo s udarima preko 30 km/h.

Foto: DHMZ

Za ostatak Hrvatske, uključujući zagrebačku, karlovačku i splitsku regiju, na snazi su žuta upozorenja, uglavnom zbog jakog vjetra i lokalno izraženijih pljuskova. Nestabilno vrijeme nastavit će se do kraja tjedna. U petak se očekuje nešto više sunčanih razdoblja, no već u nedjelju, prema trenutnim prognostičkim modelima, stiže novo, jače pogoršanje vremena praćeno osjetnim padom temperature.