Ugovor s Južnokoreancima bit će potpisan u utorak, 8. rujna
Hrvatska nabavlja južnokorejski raketni sustav. Dolaze balističke rakete s dometom 300+ km
Hrvatska vojska nabavlja južnokorejski dalekometni višecijevni raketni sustav Chunmoo K239, i to 18 lansera u vrijednosti od 435,2 milijuna eura (bez PDV-a), piše Večernji list. Cijeli sustav bit će isporučen do 2029.
Njime Hrvatska dobiva raketnu moć na udaljenostima od 30 do 300 km. Hrvatska ovim ugovorom nabavlja i balističke rakete dometa 300 + kilometara kao sustav odvraćanja.
Taj sustav naručila je i Poljska, 289 lansera, Estonija, koja je naručila šest plus tri lansera, koji stižu 2027., te Norveška, koja je naručila 16 lansera. Ugovor s Južnokoreancima bit će potpisan u utorak, 8. rujna, ali i s Poljacima, s obzirom na to da se Hrvatska odlučila da upravljačko-zapovjedni sustav tzv. C2, koji uvezuje sve elemente K239, provodi sklapanjem ugovora s poljskom tvrtkom WB Group, piše Večernji.
Ovaj ugovor MORH potpisuje u skladu sa svojim načelom sveobuhvatnog pristupa (Total Package Approach), te ugovor obuhvaća nabavku lansera, raketa, rezervnih dijelova, obuku našeg osoblja, simulatore, vozila za dopunu projektila, te zapovjedna vozila.
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