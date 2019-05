'Hrvatska ne može bez EU, a pet mandata bit će naša snaga'

HDZ želi najmanje pet mandata na ovim izborima. Pojedine ankete prognoziraju od četiri do šest mandata. Hoće li eventualno osvojena četiri mandata poljuljati poziciju Plenkovića u stranci?

Ne. HDZ je odgovorna i stabilna stranka, imamo rezultate u okviru Vlade. Možda se nedovoljno ponavlja da smo povukli 14 milijardi kuna više iz europskog proračuna nego što smo u njega uplatili, 754 kune veća je prosječna plaća, 96.000 više je zaposlenih nego na početku mandata. To su sve rezultati za koje vjerujemo da građani prepoznaju. Vlada radi dobar i kvalitetan posao tako da ne bih ulazio u nagađanja tog tipa. Naš cilj je pet mandata, mislimo da je to realno i da pokazuje snagu HDZ-a, kao stožerne, odgovorne, demokršćanske, narodnjačke stranke čiji je primarni interes raditi za javni i interes države.

Mediji pišu da je plan klerikalne desnice napraviti sve da HDZ ne dobije više od četiri mandata i tako spriječiti da Plenković u vrh HDZ-a postavi svoje ljude, “resslerizira” Predsjedništvo kako bi se riješio oponenata u stranci. Kako to komentirate?

Nažalost, oporbene stranke su u potpunom rasulu, što vidimo u svim izlascima iz kluba SDP-a, potresima u Živom zidu gdje se daju ostavke, a onda se kradu službeni dokumenti od saborskih službi pa se onda pokušava u HDZ-u naći nešto o čemu bi se pisalo kako bi se možda našao balans u odnosu na situaciju u oporbi. HDZ je čvrst i stabilan, imamo naše redovne procedure i stranačka tijela, tako da ne bih stavljao stvari u taj kontekst. HDZ se temelji na vrijednostima koje je definirao prvi predsjednik Franjo Tuđman, a to su demokršćanstvo, narodnjaštvo, državotvorstvo, domoljublje, temeljne humanističke vrijednosti, koje su i u našem novom statutu. Podsjetio bih da je predsjednik Tuđman istaknuo euroatlantske integracije kao jedan od strateških ciljeva još 1990. Oni koji se sada pozivaju na njegovo nasljeđe i kritiziraju HDZ negirajući upravo taj strateški cilj, govoreći protiv članstva u EU i pokušavaju naći alternative koje nisu jasne, žele cijelu državu odvesti u nepoznate i nedefinirane smjerove. To što netko, koga je HDZ stvorio i tko bi bez HDZ-a bio potpuni politički anonimac, pokušava iskoristiti za rješavanje osobnih frustracija i neiživljenih ambicija, mislim da će to građani prepoznati i da neće honorirati.

Na koga mislite?

Mislim da će se sami prepoznati. Ne bih govorio o imenima. Mislim da ne trebamo tako personificirati stvari, ali bitno je da se jasno odredi i kaže što HDZ jest, što je njegova politika te da kontinuitet postoji još od predsjednika Tuđmana. Pokušaji podmetanja, koji postoje, neće naići na plodno tlo.

Strahujete li da bi vam mandat mogli oduzeti Neovisni za Hrvatsku, Ruža Tomašić ili pak Marijana Petir?

HDZ se ne bavi drugima, nego se drugi bave nama. Čini mi se da neki zbog potpunog nedostatka vlastitog programa nadomještaju time što sanjaju HDZ, bave se HDZ-om i pojedincima iz stranke. HDZ se ne boji nikoga, imamo rezultate i to će se vidjeti 25. svibnja.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Što mislite o današnjoj EU?

Od osnivanja EU sve zemlje su nalazile u njoj svoj interes. Ona je Unija vrijednosti i to razlikuje ovaj naš od drugih dijelova svijeta, koji je praktički najatraktivniji za život. Pojavili su se određeni izazovi na koje će trebati odgovoriti. Činjenica je da se svjetsko geopolitičko okruženje mijenja, međusobne pozicije država se redefiniraju i EU mora naći svoju ulogu. Ono što mislim da je bitno jest da EU ostane jedinstvena i da zajednički nastupa. Države Europe ako ne nastupaju zajedno prema van, ne mogu se postaviti i biti neki faktor. Samo zajednički možemo djelovati kako bi se izazovi rješavali.

Jačaju populistički i antieuropski pokreti. Strahujete li da će nakon Brexita doći do novih udaraca za EU?

Upravo Brexit je dobar pokazatelj što se dogodi kad se povjeruje lažima, demagogiji, manipulacijama i kad određene neodgovorne politike dovedu do kaosa. Brexit je u tom smislu dobra pokazna vježba što će se dogoditi ako se takvima dopusti da proguraju svoje političke interese i agendu. Građani na ovim izborima trebaju podržati odgovorne i one koji znaju rješavati probleme, koji imaju viziju budućnosti koja je ostvariva. Ovo što nude pojedine alternativne opcije je neostvarivo ili vrlo opasno. Za državu poput Hrvatske i njezino gospodarstvo izlazak iz tog sigurnosnog bloka jednostavno bi značio katastrofu. To su preozbiljne stvari da bi se time igrali.

HDZ je dio iste europske obitelji s A. Vučićem i A. Tajanijem. Imate li problem s tim?

Kad govorimo o Srpskoj naprednoj stranci oni su pridruženi član, ta stanka nije punopravni član Europske pučke stranke (EPP). Što se tiče Tajanija naši zastupnici i premijer su vrlo jasno reagirali i tražili ispriku, koju je na kraju Tajani i dao. Naši europski zastupnici imali su sastanke s njim i vršili snažan pritisak kako bi do te isprike došlo. Od toga nismo radili cirkus i pokušavali skupiti političke bodove kao neki drugi, koji se sada pokušavaju prikazati kao veliki borci za nacionalne interese. EPP je nastala na upravo vrijednostima koje dijeli i HDZ. EPP će prema svim istraživanjima ostati najjača stožerna stranka u Europskom parlamentu. Kroz taj okvir HDZ najbolje može štititi nacionalne interese. U EP-u da biste iskoristiti sve benefite, morate biti dio određene političke grupacije, jer u suprotnom je mogućnost da štitite nacionalne interese manja. Nacionalni interesi se neće štititi izvođenjem performansa i lakrdija kao što neki oporbeni zastupnici rade u Saboru nego dogovaranjem i stvaranjem savezništava. To je ozbiljna priča, gdje treba puno mukotrpnog rada iza kulisa, gdje morate pokazati znanje i stručnost.