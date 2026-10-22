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TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Hrvatska nije baš fit i možda se malo umorila od Plenkovića

Piše Tomislav Klauški,
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Hrvatska nije baš fit i možda se malo umorila od Plenkovića
Zagreb: 202. sjednica Vlade RH | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Kako se god gledalo na Plenkovićevih deset godina, može se slobodno zaključiti da je njegova vladavina istodobno bila obilježena uspjesima i postignućima, kao i korupcijom, radikalizacijom, aferama

Došao je tiho i ušao u legendu. Andrej Plenković dočekao je svoju desetu obljetnicu na čelu Vlade uslijed dreke i kaosa nakon Torcidina naci-kortea. On je najdugovječniji hrvatski premijer i jedan od deset europskih premijera s najduljim stažem. Kaže da se “nije umorio” i hvali se da”ovako fit nije bio ni kad je krenuo u mandat”. Ipak, Hrvatska možda nije baš tako fit i ona se možda malo umorila od Plenkovića.

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