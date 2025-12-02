Obavijesti

HLADNO, HLADNO

Hrvatska okovana maglom: Evo kakvo nas vrijeme čeka sutra!

Hrvatska okovana maglom: Evo kakvo nas vrijeme čeka sutra!
Hladno maglovito jutro u Zagrebu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zbog magle je za zagrebačko, karlovačko područje, Slavoniju i jug Hrvatske na snazi žuti meteoalarm

Gusta magla jutros je okovala velik dio Hrvatske i uzrokovala smanjenu vidljivost na cestama. Slični uvjeti nastavit će se i tijekom dana, a prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme se ni u srijedu, 3. studenog, neće bitno popraviti.

Kako prognoziraju meteorolozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, u srijedu će vrijeme biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno te maglovito. Mjestimice je moguća slaba kiša ili rosulja, osobito u nizinama gdje će se zadržavati magla. Na Jadranu se očekuju kiša i lokalni pljuskovi s grmljavinom, a samo će ponegdje biti kraćih suhih razdoblja.

Hladno maglovito jutro u Zagrebu
Hladno maglovito jutro u Zagrebu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok će na obali umjereno i jako jugo te istočni vjetar postupno slabjeti. Na sjevernom Jadranu puhati će umjerena bura.

Temperatura zraka ostat će bez značajnijeg dnevnog hoda. U unutrašnjosti će se kretati između 1 i 6 stupnjeva Celzija. Na moru će biti znatno toplije, s vrijednostima od 10 do 15 stupnjeva, iako će jutro na sjevernom Jadranu biti nešto svježije.

Zbog magle je za zagrebačko, karlovačko područje, Slavoniju i jug Hrvatske na snazi žuti meteoalarm. 

U noći na petak moguć snijeg

Od četvrtka do subote očekuje se promjenjivo vrijeme. U unutrašnjosti će biti pretežno oblačno uz povremenu kišu, a na Jadranu i pljuskove s grmljavinom. U noći s četvrtka na petak u gorju će kiša prijeći u susnježicu i snijeg. Subota će donijeti smirivanje vremena i uglavnom suho vrijeme u cijeloj zemlji.

Na kopnu će vjetar biti slab, dok će na Jadranu puhati umjerena i jaka bura te sjeverozapadnjak. Temperatura zraka bit će u postupnom porastu.

