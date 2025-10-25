Hrvatska opet uvela vojni rok: 'Prvi vojnici stižu već u siječnju'

Zakon je usvojen i svim polemikama je kraj - Hrvatska ponovno ima obavezan vojni rok, a ročnici će na prva odsluženja krenuti početkom sljedeće godine. U vojnu evidenciju upisivat će se svi mladići onog trenutka kad napune 18 godina te će na vojnu obuku biti upućeni u kalendarskoj godini u kojoj navršavaju 19. U iznimnim slučajevima vojsku će služiti i stariji od 19, ali nikako stariji od 30 godina. Za odlazak u vojsku može se tražiti i odgoda. Primjerice, razlog za nju može biti studiranje, situacija u obitelji i slično. No dobna granica za odgodu je do 29. godine. Spomenuta dobna granica vrlo je važna i za mladiće koji žive u inozemstvu jer upravo najkasnije do 29. godine imaju obavezu prijaviti se za upis u vojnu evidenciju u nadležnom konzularnom uredu RH.

Možda će biti onih koji će odlučiti ne odazvati se na poziv za služenje vojske, no takav potez neće proći bez sankcija. Za svakoga tko se ne odazove pozivu izdaje se nalog policiji za njegovo uhićenje te mu se uz to naplaćuje kazna od 250 do 1320 eura. Cijelo vrijeme spominjemo samo mladiće, a razlog je taj što su žene izuzete iz obaveze služenja vojnog roka. No kao i do sada, moći će se dobrovoljno javiti za temeljnu vojnu obuku. Za svakog obveznika služenja vojnog roka, novaka, priča će krenuti tako da će novak dobiti poziv, nakon čega će najprije morati na zdravstveni pregled kako bi se utvrdilo je li sposoban za vojnu službu.

Generalno, vojna obveza se sastoji od novačke obveze, temeljnog vojnog osposobljavanja ili civilne službe (namijenjena je mladićima koji se pozovu na priziv savjesti jer iz moralnih ili vjerskih razloga ne žele nositi oružje) i služenja u pričuvnom sastavu. Sadržaji koje će ročnici proći su rukovanje osobnim oružjem, kretanje, komuniciranje, zaštita, reakcija, vojna služba, tjelovježba i bojno uvježbavanje. Obuka će biti prijepodnevna i poslijepodnevna te će se provoditi pojedinačno i u grupama. Novaci će imati psihološku pripremu za tranziciju iz civilnog u vojni život. Režim obuke podrazumijeva da će se buditi u šest, na spavanje će ići u 22 sata, a slobodan dan bit će im samo jedan, nedjelja.

Obuka će trajati dva mjeseca i tijekom nje će svaki ročnik biti plaćen. Dobivat će 1100 eura na mjesec, i uz to će imati plaćene troškove prehrane, prijevoza ili dopusta. Služenje vojske ujedno ide u radni staž. One koji su prije služenja vojske bili zaposleni posao će čekati jer će im prava iz radnog odnosa mirovati, a istodobno im poslodavac ne smije dati otkaz zbog služenja vojnog roka. Nezaposleni ročnici koji prođu obuku imat će prednost pri zapošljavanju u tijelima državne uprave i jedinicama lokalne i područne samouprave. Što se tiče lokacija na kojima će se služiti vojni rok, radi se o tri vojarne – Knin, Slunj i Požega.

U ovom trenutku procjena je da će kapaciteti u tri spomenute vojarne biti dovoljni, s obzirom na to da će se služenjem vojske obuhvatiti pet naraštaja godišnje, što je ukupno 4000 ročnika (800 po naraštaju). No država je spremna i na mogućnost većeg interesa, pa se za tu svrhu dodatno pripremaju i vojarne u Dugom Selu, Belome Manastiru i Benkovcu.

Za one koje kači obaveza, ali ne žele vojnu obuku i pozovu se nas priziv savjesti, predviđena je mogućnost civilnog služenja vojnog roka. Osmišljena je kroz dva modela - u civilnoj zaštiti MUP-a, u trajanju tri mjeseca neprekidno, svaki dan, ili u lokalnim jedinicama u mjestu prebivališta, u trajanju četiri mjeseca, pet radnih dana po osam sati. I civilni će ročnici primati naknadu, ali u manjem iznosu, 250 eura mjesečno. Imat će ujedno plaćeni smještaj, prehranu, radnu i zaštitnu odjeću.

Oni koji budu služili u lokalnim jedinicama, a radi se o poslovima protupožarne i civilne zaštite, uređenja okoliša, komunalnoga gospodarstva i održavanja javnih cesta, primat će tek određenu naknadu u vidu plaćenog prijevoza i prehrane, s obzirom na to da na služenje dolaze od kuće, kamo se i vraćaju nakon osam sati posla. No ni prigovor savjesti neće proći u svakom slučaju. Bit će odbijen ako je novak pravomoćno osuđen za kazneno djelo uporabom oružja ili ako posjeduje oružje, osim ako nema oružani list za držanje oružja kao uspomene.

Ujedno, na civilno služenje neće pozivati one koji su pravomoćno osuđeni na kaznu zatvora, sve koji imaju izrečenu odgojnu mjeru ili sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja te one protiv kojih je pokrenut kazneni postupak po službenoj dužnosti do pravomoćnog okončanja postupka.