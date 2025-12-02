Obavijesti

News

Komentari 0
ŠIRE PROIZVODNJU

Hrvatska Orqa povećala kapacitete na 280 tisuća dronova godišnje

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatska Orqa povećala kapacitete na 280 tisuća dronova godišnje
3
Najveća združena vojna vježba Oružanih snaga "Borbena moć 25" održana je u Slunju | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Tvrtka je izjavila da tim potezom odgovara na rastuću potražnju za pouzdanim vojnim obrambenim sustavima bez kineskih dijelova

Tvrtka Orqa proširila je proizvodnju u svom sjedištu u Osijeku, što omogućuje proizvodnju do 280.000 dronova godišnje koji ispunjavaju standarde američkog Zakona o autorizaciji nacionalne obrane (NDAA), čime bi se smanjila ovisnost o kineskim opskrbnim lancima, prenosi portal Defence Industry Europe. Hrvatski proizvođač bespilotnih zračnih sustava i FPV dronova, odnosno bespilotnih letjelica kojima pri upravljanju pilot putem kamere u stvarnom vremenu vidi sliku iz perspektive leta, priopćio je da je povećani kapacitet izgrađen na komponentama proizvedenima unutar tvrtke.

Tvrtka je izjavila da tim potezom odgovara na rastuću potražnju za pouzdanim vojnim obrambenim sustavima bez kineskih dijelova.

Napominje da njezin vertikalno integrirani model, koji obuhvaća dizajn, inženjering i proizvodnju svih ključnih komponenti, osigurava potpunu kontrolu nad performansama, pouzdanošću i sigurnošću.

„Ova prekretnica jača naše uvjerenje da Europa može izgraditi sigurne i neovisne industrijske kapacitete za obrambenu tehnologiju“, rekao je izvršni direktor Orqe Srđan Kovačević.

„Dokazali smo da se proizvodnja visokoučinkovitih dronova može odvijati i izvan Kine, čime se podržava stvaranje otpornih i pouzdanih globalnih lanaca opskrbe", dodao je Kovačević, naglašavajući da je Orqa spremna jamčiti sigurnost u isporukama te da će i povećati njihov broj, sukladno rastu potražnje.

Orqa je izjavila da nadograđeni pogon poboljšava njihove inženjerske i montažne mogućnosti te da će im omogućiti proizvodnju i cjelovitih sustava i zasebnih komponenti.

Tvrtka je također započela proširivati ​​svoj proizvodni model putem decentralizirane mreže strateških međunarodnih proizvodnih partnera te je već postigla dogovore u ključnim regijama.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?
NIJE ODMAH ZVALA SLUŽBE

Preokret u slučaju ozlijeđene časne: Nema dokaza o napadu, riječ je o samoozljeđivanju?

Časna sestra stigla je u zagrebačku bolnicu u petak oko 14:30 sati s ranama na abdomenu. Policija je odmah izašla na teren i pokrenula hitne mjere kako bi utvrdila što se točno dogodilo.
Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'
PRAVNO ZAGORČAVANJE ŽIVOTA

Noćna mora zagrebačke obitelji: 'Dobio sam dijete i želim kuću proširiti. Crkva kaže - ne može!'

Odvjetnica Zagrebačke nadbiskupije želi i povrat kuće od 60 kvadrata u kojoj je mlada obitelj s djecom: ‘Dobili smo dijete, a ne možemo izgraditi sobu’
Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'
OBJAVILI DETALJE

Zagrebačka policija o časnoj: 'Lagala je o napadu. Kupila je nož i ozlijedila samu sebe!'

Istraživanjem je utvrđeno da je sama sebi nanijela ozljedu nožem koji je prethodno kupila u trgovini na području Zagreba, što je tijekom postupanja i potvrđeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025