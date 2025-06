Hrvatska otvorila ogroman natječaj: Po projektu je moguće dobiti do četiri milijuna eura

Kako se ističe u priopćenju, natječaj podupire nova ili poboljšana inovativna rješenja – proizvode, procese ili usluge – koja pridonose ostvarivanju ciljeva poput povećanja otpornosti na klimatske promjene, digitalizacije javnih i privatnih sustava te unaprjeđenja kvalitete života građana.

Program potiče partnerstva koja uključuju različite sektore i discipline te naglasak stavlja na stvaranje društvene vrijednosti i mogućnost komercijalne primjene rezultata.

Raspoloživa sredstva u okviru natječaja iznose 15 milijuna eura, a projekt može dobiti potporu u iznosu od 2 do 4 milijuna eura.

- Challenge program daje mogućnost za povezivanje poduzeća i istraživačkih organizacija u zajedničkom razvoju rješenja koja odgovaraju na najvažnije društvene izazove – od zelene tranzicije do digitalne transformacije. Cilj nam je financirati projekte koji će dovesti do konkretnih promjena koje su korisne društvu i gospodarstvu u cjelini - izjavio je ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju MZOM-a Hrvoje Meštrić.

Dodao je da se financiraju projekti trajanja do 36 mjeseci, uz stopu sufinanciranja do 100 posto za istraživačke organizacije te od 40 posto do 60 posto za poduzeća, ovisno o veličini istih.

- Pokretanje Challenge programa predstavlja važan iskorak u podršci razvoju inovacija i rješenja usmjerenih na rezultate - rekao je Todor Milchevski, viši specijalist za privatni sektor Svjetske banke i supervizor projekta DIGIT.

- Vjerujemo da će kroz snažnu konkurenciju isplivati najbolje ideje, a ovaj program pruža priliku svima koji žele pomaknuti granice, preuzeti inicijativu i napraviti stvarnu razliku - poručio je Milchevski.

Projekt DIGIT rezultat je suradnje između Vlade RH i Svjetske banke koje su 2023. potpisale Ugovor o zajmu u iznosu od 106 milijuna eura. Ovim projektom pruža se potpora cjelovitoj strukturnoj reformi istraživačkog i inovacijskog sektora kroz financiranje intervencija koje će imati transformativne učinke na izvrsnost istraživanja, povećanje produktivnosti i postizanje zelenog, digitalnog i globalno konkurentnog gospodarstva.