Hrvatska poljoprivreda bolesnik je u kojem ima sve manje života

Imamo sve manje krava, ovaca, sve manje jaja. Zamiranjem poljoprivrede, nestaje i ruralna populacija. Uz tolike površine, zelenu i plavu brazdu, krajnje je vrijeme da se toj sramoti stane na kraj...

Za dom je, čini se, spremno više ljudi nego za domovinu – barem ako je o poljoprivredi riječ. Samo u lipnju ove godine uvoz hrane i živih životinja premašio je, pokazuju podaci Zavoda za statistiku, vrijednost od 545,5 milijuna eura, što je 100 milijuna ili čak 22,7 posto više nego u istom mjesecu lani. Uvoz raste strelovito, izvoz polako, pa se škare šire i deficit postaje sve veći. Hrvatska je, pokazuju podaci HGK, u 2024. uvezla hrane za 6,26 milijardi eura te ostvarila deficit od čak 2,4 milijarde eura. Vrijednost domaće poljoprivredne proizvodnje bila je lani nešto preko tri milijarde eura.

