NAKON STRAŠNOG POŽARA

Hrvatska ponudila da zbrine 10 pacijenata iz Švicarske: Čekamo odluku, a ima i jedan problem

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Za policiju, liječnike i vatrogasce ulazak u novu godinu često je jedan od težih dana, a oni koji su primali sve pozive u pomoć bili su Civilna zaštita i njihov pozivni centar 112

Nakon strašne tragedije na švicarskom skijalištu Crans-Montana, zemlja je zatražila pomoć Europske unije preko mehanizma za civilnu zaštitu. 

Hrvatska je odmah ponudila svoju pomoć u zbrinjavanju stradalih osoba. Pomoćnik ravnatelja Civilne zaštite Davor Spevec objasnio je za Dnevnik Nove TV kako se stvari odvijaju.

"Švicarska je danas poslijepodne zatražila pomoć u zbrinjavanju oko 100 ozlijeđenih osoba. Hrvatska vlada je ponudila pomoć u zbrinjavanju 10 pacijenata. Sada čekamo odluku Švicarske, odnosno hoće li prihvatiti pomoć ili ne, a onda se ide u organizaciju prijevoza i ostalog", naveo je.

Istaknuo je kako Švicarska nema određeni rok u kojem mora donijeti odluku, ali se ona očekuje tijekom večeri. "Mi smo njima poprilično daleko, tako da ćemo vidjeti što će odlučiti. Prilično je teško tako transportirati ozlijeđene", rekao je.

Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Za policiju, liječnike i vatrogasce ulazak u novu godinu često je jedan od težih dana, a oni koji su primali sve pozive u pomoć bili su Civilna zaštita i njihov pozivni centar 112. Spevec je poručio kako su jučer i danas zaprimili ukupno 6 dojava o smrtno stradalim osobama u prometu, 8 teško ozlijeđenih zbog pirotehnike, a na intervencije se izlazilo i zbog požara.

Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

"Nije baš bila dobra noć, ali se nadamo da će se situacija smiriti", naglasio je. Kazao je da dnevno zaprimaju oko 4,5 tisuće poziva, a takvo je stanje bilo i u novogodišnjoj noći. Ipak, povećan je bio broj poziva zbog uporabe pirotehnike.

"Nikako da naučimo te lekcije. Svake godine stradavaju i djeca i odrasli, a očito da roditelji i dalje ne slušaju naše i policijske apele", ustvrdio je.

Aftermath of New Year’s Eve party fire and explosion at "Le Constellation" bar in Crans-Montana
Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

