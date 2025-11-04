Hrvatska pošta: 'Građani će u 2026. imati digitalni poštanski kovčežić'. Evo što to znači...

Povodom obilježavanja 26 godina samostalnog poslovanja Hrvatske pošte u utorak je u Zagrebu održana konferencija „26 godina ispred vremena“. Na konferenciji koja je okupila uzvanike iz realnog i državnog sektora prezentirani su noviteti u digitalizaciji i razvoju tvrtke s posebnim naglaskom na budućnost poslovanja temeljen na vlastitim inovacijama na području digitalizacije.

Predsjednik Uprave Hrvatske pošte Ivan Čulo istaknuo je kako su radnici spremni za predstojeću paketnu sezonu koja kreće tijekom studenog te će kulminirati za vrijeme Crnog petka kada se očekuje i priljev do 150.000 paketa dnevno.

Zagreb: Hrvatska pošta održala konferenciju "26 godina ispred vremena" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Čulo je pritom naglasio ulaganja u tehnologiju, kapacitete i primanja radnika kao ključne uvjete zbog kojih je Pošta danas nositelj e-trgovine u Hrvatskoj. Najavljujući planove tvrtke u 2026., Čulo je predstavio uvođenje digitalnog poštanskog kovčežića kao rješenje koje će digitalizirati poštanske usluge.

- Tijekom 2026. svaki građanin Republike Hrvatske imat će otvoren digitalni poštanski kovčežić. U digitalni kovčežić stizat će informacije o svakom paketu i preporuci, korisnici će tim putem moći i preusmjeravati pakete, a u konačnici i dokument koji će vam netko slati u digitalnom obliku ili račun kojeg dobivate stizat će u digitalni sandučić. To će biti transformacija tradicionalne u digitalnu Poštu - istaknuo je Čulo.

U sklopu konferencije dodijeljena je i 600. polica Zaklade Hrvatske pošte u vrijednosti od 10 tisuća eura koju je primio Alex Bobnjarić, osamnaestogodišnji štićenik Caritasova doma Zagrebačke nadbiskupije u Selskoj.

Nakon što mu je predsjednik Uprave Hrvatske pošte uručio policu osiguranja koja će mu pomoći da krene u život nakon izlaska iz doma, Alex je izrazio nadu da će sva djeca u domovima dobiti ovakvu priliku. Ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije s. Jelena Lončar pritom je pozvala i ostale tvrtke na sudjelovanje u radu Zaklade.

- Donacija police životnog osiguranja za poslovni svijet je vjerojatno tek mali financijski segment, no za velik dio štićenika to je možda i prva lijepa stvar koja im se dogodila u životu - tom je prigodom istaknula časna sestra Lončar.