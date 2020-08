Hrvatska pošta od 1. rujna diže cijene za poštanske usluge...

Hrvatska pošta od 1. rujna diže cijene za poštanske usluge u unutarnjem prometu, izvijestili su iz Hrvatske pošte-HP, uz objašnjenje da su "nakon gotovo deset godina prilagođene cijene slanja pisama i razglednica"

<p>Cijene pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu zadnji su puta, naime, mijenjane 2010. godine, kaže u HP-u.</p><p>Po novom cjeniku koji će se primjenjivati od 1. rujna, cijena slanja pisma mase do 50 grama te čestitke i razglednice bit će 3,30 kuna umjesto dosadašnjih 3,10 kuna, što je povećanje od šest posto.</p><p>Cijena dopunske usluge tj. povratnice također će iznositi 3,30 kuna, a kako se cijena sudskih pismena sastoji od cijene preporuke i cijene povratnice, i cijena slanja sudskog pismena bit će veća za 20 lipa. Tako će npr. umjesto 14,60 kuna za sudsko pismeno mase do 50 grama, od 1. rujna njegova cijena biti 14,80 kuna.</p><p>Mijenjaju se i cijene univerzalne usluge slanja paketa mase do 10 kilograma i to tako da se po svakoj masi cijena korigira za pet kuna, što znači da će korisnici umjesto dosadašnjih 20 kuna dostavu paketa mase do dva kilograma s uručenjem na adresi platiti 25 kuna.</p><p>"Od 2010., kada su zadnji put mijenjane cijene pismovnih pošiljaka u unutarnjem prometu, znatno su povećani brojni troškovi, pa tako i troškovi dostave. Također, prosječna plaća u deset godina rasla je oko 25 posto, dok je ukupna stopa inflacije od siječnja 2010. do siječnja 2020. iznosila 11 posto", navode iz Hrvatske pošte.</p><p>Iznose i da u usporedbi s 27 poštanskih operatora u Europskoj uniji, korisnici za slanje običnih pisama u unutarnjem prometu još uvijek plaćaju znatno manju cijenu od prosjeka, koji iznosi 5,76 kuna.</p><p>Novi cjenik dostupan je na poštinim internetskim stranicama i u svim poštanskim uredima.</p><p>Na upit Hine jesu li za poskupljenje trebali tražiti suglasnost HAKOM-a, kao nacionalnog regulatora i poštanskog tržišta, iz Hrvatske pošte odgovaraju da nisu.</p><p>"Nismo trebali ishoditi suglasnost HAKOM-a, već 15 dana prije dostaviti na znanje, što smo i učinili. Također, nismo zaprimili nikakve primjedbe regulatora", kažu iz Hrvatske pošte.</p>