Ovih je dana i Trg bana Jelačića bio poprište ozbiljne, i posve besmislene, tučnjave (navijači?) kojoj ni forenzičari nisu odmah dokučili motive. Zemlja nam postaje nalik na Kubrickov film “Paklena naranča”
Hrvatska postaje nalik na Kubrickov film Paklena naranča
Grupice maloljetnika u rukama drže kutije s jajima. Kad naiđe neki tamnoputi vozač taksija, zaspu vozilo jajima… Nasilje u Hrvatskoj eskalira. Čak i u ratnim godinama mogli ste noću slobodno prepješačiti od Dubrave do Vrapča. A ovih je dana i Trg bana Jelačića bio poprište ozbiljne, i posve besmislene, tučnjave (navijači?) kojoj ni forenzičari nisu odmah dokučili motive. Zemlja nam postaje nalik na Kubrickov film “Paklena naranča”. U tom filmu radnja se vrti oko Alexa, vođe male skupine nasilnika. On uživa u krađi, premlaćivanju, silovanju i Beethovenovoj glazbi.
