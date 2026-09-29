Hrvatska postrožuje stavljanje određenih proizvoda na tržište

Na hrvatsko tržište više se neće smjeti stavljati određeni proizvodi ako proizvođači ili trgovci nemaju potrebne dokaze da ti proizvodi nisu uzrokovali deforestaciju šuma, rekao je u utorak državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković.

''Gospodarski subjekti i trgovci u obvezi su podnijeti dokaze da relevantni proizvodi i roba od goveda, kakaa, kave, palme, uljarice, soje, kaučuka i drva nisu uzrokovali deforestaciju i degradaciju šuma te podnijeti tzv. izjavu o postupanju s dužnom pažnjom'', rekao je u Hrvatskom saboru državni tajnik.

Spomenuta izjava treba imati informacije o zemlji proizvodnje i geolokaciju svih zemljišnih čestica na kojim je proizvedena relevantna roba, dodao je.

Riječ je o prijedlogu Zakona o provedbi Uredbe EU o stavljanju na raspolaganje na tržištu Unije i izvozu iz Unije određene robe i određenih proizvoda povezanih s deforestacijom i degradacijom šuma.

Ovom uredbom, ističe Vuković, EU nastoji na najmanju moguću mjeru smanjiti deforestaciju i degradaciju šuma, emisiju stakleničkih plinova te zaustaviti gubitak globalne bioraznolikosti.

''Procijenjeno je da bi u Europskoj uniji, bez odgovarajuće regulatorne intervencije, deforestacija povezana s potrošnjom i proizvodnjom navedenih vrsta robe do 2030. godne porasla do približno 248.000 hektara šuma godišnje'', naglasio je.

Zastupnik Domovinskog pokreta Tomislav Josić podržava plan zaštite šuma, ali ne po cijenu administrativnog opterećenja malih poduzetnika.

''Veliki sustavi imaju pravne službe i ljude koji se mogu baviti novim regulatornim zahtjevima. Mali proizvođači ili poduzetnici nemaju nikoga osim sebe ili nekoliko zaposlenika. Regulatorno opterećenje mora biti razmjerno veličini gospodarskog subjekta'', poručio je.

Oporba o prekomjernom kadroviranju i mogućem kriminalu u Hrvatskim šumama

Oporbeni zastupnici tijekom rasprave su upozorili na financijske probleme, prekomjerno kadroviranje i moguće kriminalne radnje u Hrvatskim šumama.

''Kolege u Hrvatskim šumama navodno već četvrti put dižu kredite za isplatu plaća svojim zaposlenicima. Kako je moguće da firma koja se bavi zaštitom i upravljanjem šumama posluje s takvim gubitkom? Tražimo odgovore na ta pitanja jer je sramotno da se događaju takve situacije'', kazao je SDP-ov zastupnik Marko Krička.

Hrvatske šume imale su krajem 2024. godine 7838 zaposlenih, istaknula je Marijana Puljak iz stranke Centar.

''Treba javno pokazati koliko je rukovodećih mjesta i koji su njihovi mjerljivi rezultati. Državna revizija je utvrdila da Hrvatske šume nisu imale sveobuhvatan plan zapošljavanja s obrazloženim potrebama. Bez takvog plana, Vlada ne može dokazati gdje nedostaje ljudi, a gdje ih je previše'', rekla je.

Mostov Marin Miletić podsjetio je na kriminalističku istragu iz 2023. godine o sječi 40 hektara šume na području Ćićarije.

''Navodno su Slovenci došli do općine Lanišće i, bez ikakvih dozvola, s ogromnim strojevima ulazili u šumu, sjekli drva, ukrcavali ih u kamion i vozili u Sloveniju'', rekao je.

Pozivajući se na izvješće Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, Miletić napominje da na Ćićariji nije planirana sječa sve do 2032. godine.

''Mora li se baš sve krasti? Nestaju šume i stabla, ne znam da li se i kamenje krade. Kada će država više profunkcionirati?'', upitao je.

Ako su uistinu počinjene kriminalne radnje, one su počinjene na privatnim šumskim česticama, odgovorio je Darko Vuletić iz HSS-a. ''Kako su odvezli te kamione robe, to je pitanje za šumske inspekcije i sve institucije'', dodao je Vuletić.