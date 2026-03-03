Obavijesti

Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu

Admiral

Hrvatska u srijedu i idućih dana šalje četiri zrakoplova Croatia Airlinesa u Dubai po hrvatske državljane koji su zapeli u Ujedinjenim Arapskim Emiratima zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela protiv Irana, priopćilo je u utorak Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP). 

"Sutra i tijekom narednih dana šaljemo četiri zrakoplova Croatia Airlinesa, uz moguće dodatne opcije", navodi se u priopćenju. 

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman je s ministrom vanjskih poslova UAE-a Abdullahom bin Zayedom Al Nahyanom dogovorio i dva zrakoplova lokalne aviokompanije koji će prevesti hrvatske državljane iz Dubaija, kaže Zrinjevac. 

NAPAD POMORSKIH SNAGA Iranci tvrde: 'Ubili smo više od 40 američkih vojnika u Dubaiju'
Iranci tvrde: 'Ubili smo više od 40 američkih vojnika u Dubaiju'

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima trenutno se nalazi oko 2000 rezidentnih državljana od kojih 300 želi repatrijaciju, a tu je i 460 turista koji također žele povratak u domovinu. 

Dosad su evakuirani hrvatski državljani iz Izraela, Jordana i Bahreina. "Uspjeli smo evakuirati sve hrvatske državljane iz Izraela, Jordana i Bahreina, a uskoro će i hodočasnici iz Izraela, koji su letom preko Lyona na putu za Zagreb, stići kući", kaže ministarstvo. 

EMIRATES USPOSTAVIO ZRAČNI PROMET FOTO Avion iz Dubaija sletio u Beograd, evakuirali 200 Srba: 'Vidio sam raketne napade!'
FOTO Avion iz Dubaija sletio u Beograd, evakuirali 200 Srba: 'Vidio sam raketne napade!'

Iz Omana, u kojemu se nalazilo 23 hrvatskih državljana, evakuirano ih je 12 letom preko Istanbula za Zagreb. Preostalih 11 ima mogućnost odlaska u Dubai, rekao je Grlić Radman ranije.

Hrvatsko veleposlanstvo u Dohi osiguralo je i 30 mjesta na austrijskom letu u četvrtak iz Rijada, pa ministarstvo poziva zainteresirane da se što prije jave za taj let na kojem će prioritet imati djeca, bolesne osobe, trudnice te članovi njihovih obitelji. 

