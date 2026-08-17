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Hrvatska šalje kanadere u BiH! Dva zrakoplova gase veliki požar kod Bosanskog Grahova

Piše HINA,
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Hrvatska šalje kanadere u BiH! Dva zrakoplova gase veliki požar kod Bosanskog Grahova
Foto: MORH
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Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krištom koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, donijela odluku o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Bosansko Grahovo, priopćeno je iz Vlade.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krištom koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara.  

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Za ispunjenje te zadaće u Bosni i Hercegovini odobreno je korištenje dva zrakoplova kanaderar CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga.

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