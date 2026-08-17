Hrvatska šalje kanadere u BiH! Dva zrakoplova gase veliki požar kod Bosanskog Grahova

Vlada je u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, donijela odluku o prelasku granice Oružanih snaga RH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Bosni i Hercegovini na području općine Bosansko Grahovo, priopćeno je iz Vlade.

Odlukom @VladaRH i temeljem naredbe ministra obrane @ivananusic12 , danas su u Bosnu i Hercegovinu upućena 2️⃣ Canadair CL-415 #HRZ radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara na području općine Bosansko Grahovo. pic.twitter.com/1taAekCIC6 — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) August 17, 2026

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije je telefonom razgovarao s predsjedateljicom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjanom Krištom koja je zamolila pomoć Hrvatske u gašenju požara.

Za ispunjenje te zadaće u Bosni i Hercegovini odobreno je korištenje dva zrakoplova kanaderar CL-415 Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva, s dvije posade pripadnika Oružanih snaga.