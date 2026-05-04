ODAVANJE POČAST

Tužna obljetnica: Hrvatska se danas prisjeća preko 400 djece poginule u Domovinskom ratu

Piše HINA,
Jake snage posebnih jedinica MUP-a na ulicama Pakraca gdje su prisutne oklopne jedinice JNA, 3.3.1991. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL

Hrvatska se danas prisjeća više od 400 djece poginule tijekom Domovinskog rata, u spomen na sve njih 3. svibnja proglašen je Danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu

Taj datum podsjetnik je na 3. svibnja 1992. godine koji je upamćen kao jedan od najokrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Toga je dana ubijeno najviše djece u jednome danu, njih šestero, a ubijeni su kada je na kuću u kojoj su se nalazili pala avio-bomba tzv. krmača. U zračnim napadima tzv. Jugoslavenske narodne armije istog je dana poginulo 16 Brođana, a 60 ih je ranjeno. 

U Slavonskom Brodu u ratu je poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj.

  Upravo je taj hrvatski grad, u kojemu se nalazi spomenik poginuloj djeci pod nazivom „Prekinuto djetinjstvo“, postao simbolom stradanja djece u Domovinskom ratu. 

 Obilježavanje ovog spomendana iznimno je važno priznanje roditeljima i obiteljima stradale djece u znak sjećanja na njihov neizbrisivi gubitak, ali i podsjetnik na razorne posljedice za obitelji kojima su djeca postala žrtvama nasilno prekinutog djetinjstva i lišena budućnosti, navodi Hrvatski sabor koji je prošle godine, dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima 3. svibnja proglasio Danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu i uvrstio ga među spomendane.

