Tužna obljetnica: Hrvatska se danas prisjeća preko 400 djece poginule u Domovinskom ratu

Taj datum podsjetnik je na 3. svibnja 1992. godine koji je upamćen kao jedan od najokrutnijih dana u povijesti Slavonskog Broda. Toga je dana ubijeno najviše djece u jednome danu, njih šestero, a ubijeni su kada je na kuću u kojoj su se nalazili pala avio-bomba tzv. krmača. U zračnim napadima tzv. Jugoslavenske narodne armije istog je dana poginulo 16 Brođana, a 60 ih je ranjeno.

U Slavonskom Brodu u ratu je poginulo ukupno 28 djece, što je najveći broj poginule djece u nekom gradu ili općini u Hrvatskoj.

Upravo je taj hrvatski grad, u kojemu se nalazi spomenik poginuloj djeci pod nazivom „Prekinuto djetinjstvo“, postao simbolom stradanja djece u Domovinskom ratu.

Obilježavanje ovog spomendana iznimno je važno priznanje roditeljima i obiteljima stradale djece u znak sjećanja na njihov neizbrisivi gubitak, ali i podsjetnik na razorne posljedice za obitelji kojima su djeca postala žrtvama nasilno prekinutog djetinjstva i lišena budućnosti, navodi Hrvatski sabor koji je prošle godine, dopunama Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima 3. svibnja proglasio Danom sjećanja na ubijenu i stradalu djecu u Domovinskom ratu i uvrstio ga među spomendane.