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Hrvatska traži hitnu pomoć EU zbog suše: 'Ljudi ne mogu svake godine počinjati ispočetka...'

Piše HINA,
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Hrvatska traži hitnu pomoć EU zbog suše: 'Ljudi ne mogu svake godine počinjati ispočetka...'
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Hrvatski ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku EU pozvao je na hitnu financijsku pomoć zbog ponavljajućih šteta od suše, ističući potrebu za dugoročnom otpornošću poljoprivrede i prilagodbom pravila za potporu proizvođačima.

Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajčić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Europske unije (AGRIFISH), priopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo poljoprivrede. Prvoga dana sastanka raspravljalo se o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP), u okviru novog proračuna EU-a za razdoblje 2028.-2035., stanju na tržištu poljoprivrednih proizvoda te Akcijskom planu EU-a za gnojiva.

Hrvatska je, kako se navodi, predstavila svoju inicijativu o posljedicama suše na europsku poljoprivredu, a rasprava je pokazala da posljedice suše nisu izoliran problem pojedinih država članica, nego zajednički europski izazov.

Pojedine države članice izravno su podržale hrvatski prijedlog jačanja sustava osiguranja, dok je više delegacija naglasilo potrebu za dugoročnom otpornošću poljoprivrede, boljim upravljanjem rizicima i ciljanom pomoći najpogođenijim gospodarstvima.

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"Za Hrvatsku je danas ključna tema suša koja je ponovno pogodila naše poljoprivrednike. Tražimo hitnu financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete ponavljaju iz godine u godinu. Poljoprivrednik ne može svake godine počinjati ispočetka“, istaknuo je ministar Vlajčić.

Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše, treba ulagati i u otpornost poljoprivredne proizvodnje.

"Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami", rekao je.

Govoreći o sustavu potpora, Vlajčić je naglasio potrebu prilagodbe pravila u okolnostima kada zbog suše proizvođači objektivno ne mogu ispuniti obveze.

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"U Hrvatskoj razmatramo prilagodbu pravila, posebno za eko-sheme, kako bi proizvođači zadržali potpore ako zbog suše objektivno ne mogu ispuniti obveze. Suša im je već uzela dio uroda, ne smije im oduzeti i pravo na potporu. Komisija je prepoznala ozbiljnost problema, sada očekujemo konkretnu pomoć", poručio je Vlajčić.

Mladi poljoprivrednici i revitalizacija ruralnih krajeva

Hrvatska je predstavila i Deklaraciju o mladim poljoprivrednicima i revitalizaciji ruralnih krajeva, usvojenu na sastanku ministara poljoprivrede mediteranskih država članica održanom u srpnju u Zadru.

U raspravi o budućem ZPP-u dodatno je naglašena potreba snažnije generacijske obnove i potpore mladim poljoprivrednicima, uz fleksibilnije mjere koje će mladima olakšati ulazak i ostanak u poljoprivredi.

Sutra, drugoga dana Vijeća AGRIFISH, u središtu će biti budućnost europskog ribarstva, akvakulture i pomorske politike, uključujući novi okvir za razdoblje 2028.-2034. i izmjene Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu, kaže se u priopćenju.

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