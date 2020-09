'Hrvatska treba jaku, poštenu, nekorumpiranu lokalnu vlast'

Predsjednik Republike Zoran Milanović izjavio je u Donjem Miholjcu kako u Hrvatskoj trebamo imati jaku poštenu, nekorumpiranu lokalnu vlast, ali i centralnu državu koja će uvijek morati osiguravati jednaki standard

<p>Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu dana Donjeg Miholjca predsjednik<strong> Zoran Milanović</strong> je istaknuo kako je to "kraj koji nije zabačen, ali je malo sa strane", pa zadnjih 30 godina nije napredovao koliko je trebao, ali to je očito cijena koju plaća cijela Slavonija.</p><p>Upozorio je da u daljnjem razvoju treba koristiti europske fondove, jer su to stvarni novci koje treba iskoristiti do zadnjeg eura, u protivnom ćemo biti gubitnici. Vlada se trudi i vjerojatno je pokušala dobiti koji euro više za Hrvatsku, ali na kraju oni najbolji i najvrijedniji među vama trebaju osigurati da taj novac ovdje stvarno i dođe, poručio je Milanović.</p><h2>'Možda će neke općine i nestati, ali to je više iznimka nego pravilo'</h2><p>Govoreći o sustavu lokalne samouprave podsjetio je na svoje ranije istupe u kojima je govorio da je postojeći model sa županijama održiv. Hrvatskoj možda ne treba 520 jedinica lokalne samouprave, ali ih ne može biti niti 100, kao što je bilo u socijalizmu, jer to nije dobro.</p><p>"Možda će neke općine i nestati, ali to je više iznimka nego pravilo, jer se o životu i temeljenim pitanjima odlučuje tamo gdje ljudi žive", rekao je Milanović.</p><p>Izaslanik predsjednika Vlade osječko-baranjski župan<strong> Ivan Anušić </strong>podsjetio je kako je u protekle tri godine Županija u projekte na području Donjeg Miholjca investirala 22,9 milijuna kuna, dodavši kako su u pripremi projekti sustava navodnjavanja na 682 hektara površina, vrijedni skoro 87 milijuna kuna.</p><p>Gradonačelnik Donjeg Miholjca <strong>Goran Aladić</strong> naveo je početak izgradnje nove srednje škole, sa sportskom dvoranom, vrijedne preko 50 milijuna kuna, više od tri milijuna kuna ulaganja u dječji vrtić, koji će nakon obnove primiti 50 djece više nego sada, završetak ceste od središta Donjeg Miholjca do granice s Mađarskom, vrijedne devet milijuna kuna, te proširenje vodovodne mreže.</p><p>Aladić ističe da se u gradu trenutno realiziraju projekti ukupne vrijednosti od 65 milijuna kuna.</p>