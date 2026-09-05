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VELIKA ANALIZA PLUS+

HRVATSKA UDARA U ZID: Naš model ekonomskog rasta teško je održiv. Evo što kažu stručnjaci

Piše Ljubica Gatarić,

Istraživanje objavljeno u časopisu Sustainability pokazuje da je sadašnji model hrvatskoga gospodarskog rasta dugoročno ‘teško održiv’ upravo zbog manjka radne snage i presporog rasta produktivnosti, a mi analiziramo situaciju

Hrvatsko gospodarstvo posljednjih je godina raslo brzo, približavalo se prosjeku Europske unije i istodobno bilježilo rekordno nisku nezaposlenost. No iza te naizgled vrlo dobre slike krije se problem koji bi u idućim godinama mogao postati jedna od najvećih prepreka daljnjem rastu: Hrvatska sve teže može rasti samo tako da zapošljava nove ljude.

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